“PURA BUROCRACIA Y PURO BLA BLA BLÁ”: Protestan habitantes de colonias irregulares en Palacio Municipal de Cancún en demanda de servicios y atención 

CANCÚN, MX.- Alrededor de 100 personas, habitantes de al menos cinco colonias irregulares de esta ciudad, se manifestaron esta mañana en el Palacio Municipal, para exigir ser regulados, como les prometieron en el periodo de campañas.

Con pancartas en mano, habitantes de las colonias El Jordán, Valle Verde, La Chiapaneca, El Porvenir y Santa Ana fijaron una reunión con autoridades municipales en este mismo espacio, el próximo 17 de abril, a las 9 de la mañana, con el fin de “llegar a un arreglo y que nos digan cuándo vamos a ver los resultados”.

Así lo externó una de las inconformes, Keila López Pérez, quien refirió que, en caso contrario, cerrarán calles y avenidas, hasta que su regularización sea garantizada.

En entrevista, aseguró que son más de 4 mil familias las que viven en pésimas condiciones, con “calles que parecen cenotes” y sin energía eléctrica.

En ese tenor, la denunciante arremetió contra la hoy gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, por prometerles la regularización, cuando era postulante a presidenta de este municipio.

“Cuando se postuló para la presidencia municipal, nos dijo que cuando ella llegara íbamos a tener calles pavimentadas. Luego se desentendió. Por esa estamos hartos. Queremos que la gobernadora cumpla su palabra. Queremos que nos regularicen, y queremos contar con los resultados, antes del proceso electoral”, indicó.

“Cada proceso se nos busca para obtener nuestro voto, pero no cumplen con sus responsabilidades. Por eso les decimos que si no cumplen no habrá dinero que compre el voto”, añadió.

De igual forma, la denunciante criticó a las actuales autoridades municipales, por carecer de voluntad política para arreglar esta problemática.

“Nos mandan a Desarrollo Urbano y luego a Desarrollo Social, pero después nos dicen que dicho documento ya no es válido. Y así nos traen. Tenemos más de cinco años así. Nuestros hijos tienen derecho a tener escuela, a tener internet”, resaltó.

“Cuando están en compaña nos dicen ‘Cancún nos une’, pero cuando venimos a exigir, entonces ‘Cancún ya no nos une’. Entonces, le preguntamos a la presidenta ¿dónde está su movimiento? Pura burocracia y puro bla bla blá”, destacó, finalmente. (Agencia SIM)