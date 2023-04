Ilumina Ayuntamiento de Solidaridad camino a Punta Esmeralda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La presidenta de Solidaridad Lili Campos constató los trabajos de iluminación a lo largo de más de 500 metros sobre el acceso a la playa Punta Esmeralda, sitio visitado por el turismo local, nacional e internacional, y en donde se colocaron luminarias solares, tipo leds, amigables con el medio ambiente.

Señaló que a lo largo del acceso se colocaron 28 postes galvanizados de siete metros de altura para colocar las lámparas de 50 watts, tipo Radium, las cuales encienden automáticamente y regulan su intensidad al detectar movimiento para una mayor eficiencia y durabilidad. “Se tomó la decisión de este tipo de iluminación para no abrir zanjas, no colocar cableado aéreo o subterráneo, además de que reduce el riesgo de vandalismo”.

El secretario de servicios públicos Benny Millán Parra dijo que entre las ventajas de este tipo de iluminación están el tiempo de ejecución, el ahorro en el costo de instalación, encendido a través de la fotocelda del panel solar, no emiten gases de efecto invernadero y no tiene costo por consumo energético. “Este tipo de lámpara inteligente -que se intensifica o reduce si no hay tránsito o no detecta movimiento- también ha sido instalado en el puente a desnivel sobre el bulevar Playa del Carmen, y tiene una vida útil de cuando menos 10 años”, concluyó. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)