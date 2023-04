No cuenta Quintana Roo ni la mayoría de los ayuntamientos con Atlas de Riesgo en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque la Secretaría de Gobernación federal entrega desde el 2018 el Atlas de riesgo estatal, el gobierno del Estado no cuenta con el documento ya que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aun no termina de subirlo a plataforma y no está actualizado, reconoció el director estatal de protección civil, Alfredo Suárez Camacho.

Además confirmó que, con excepción del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, los 10 municipios restantes no cuentan con su Atlas de riesgo y que apenas están trabajando en esos documentos.

Aseguró que los ayuntamientos de de Benito Juárez y Solidaridad registran un avance considerable aunque Declinó precisar fecha de terminación y entrega “ya que son capas y capas de información que hay que agregar”. En el caso de José María Morelos y Bacalar aun no comienzan a trabajar en su documento.

En el caso de Tulum el compromiso es terminar en junio la integración de su Atlas de riesgo, aseguró Suárez Camacho.

En el caso del Atlas de Riesgo estatal, el coordinador estatal de Protección Civil manifestó que no está actualizado ya que el Cenapred no termina de subirlo a plataforma.

“No es solo hacer por hacer un documento lleva algo de tiempo y el Cenapred lo está subiendo capa por capa”, aseguró. (Noticaribe)