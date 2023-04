Recluta Guardia Nacional jóvenes veracruzanos para venir a Cancún

CANCÚN, MX.– Medio locales de Veracruz (FormatoSie7e) dan cuenta sobre el reclutamiento de jóvenes que realiza la Guardia Nacional en ese Puerto, con la finalidad de formar parte como Policías Militares del 30vo. Batallón con sede en Cancún.

“El militar Noé Trejo Ordoñez aseguró que los jóvenes que causen alta serán enviados al 30 Batallón con sede en Cancún, Quintana Roo, pero reconoció que se observa poco interés por que hay quienes prefieren estar en Veracruz, Puebla o México, ya que consideran que Cancún es un lugar que se encuentra retirado”, consigna la nota del diario veracruzano.

Los requisitos que deben de cumplir los interesados son: Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; estado civil: soltero y no vivir en concubinato; edad mínima 18 años y máxima 30 años; tener la estatura mínima siguiente, personal masculino: 1.63 metros; personal femenino: 1.55 metros; índice de masa corporal de 18.5 a 27.9; no haber pertenecido a las fuerzas armadas y/o corporación policíaca; y acreditar buena conducta mediante carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa donde reside o carta de buena conducta expedida por citadas autoridades.(Agencia SIM)