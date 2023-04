Surge polémica en Cabildo de Benito Juárez, por áreas de donación

CANCÚN, MX.- Un pequeño cruce de palabras entre regidores y un llamado al orden por parte de la presidente municipal surgió hoy en la sesión de Cabildo, dentro del debate sobre la revocación de un acuerdo que otorgaba la facultad de recibir donaciones al secretario de Desarrollo Urbano.

Al tocar este punto, dentro de la orden del día, pidió el uso de la voz la regidora Lourdes Cardona Musa, quien explico que la revocación del anterior acuerdo se da porque la Secretaría de Desarrollo Urbano había acordado brindar un informe trimestral sobre las donaciones recibidas, pero esto nunca ocurrió, en los 14 meses desde que se firmó ese acuerdo.

Al ser este documento revocado, la facultad de recibir los terrenos de donación, para áreas de equipamiento, regresa al propio Cabildo, que tendrá que vigilar este proceso.

Aquí, dijo aplaudir la labor del regidor Samuel Mollinedo, para la regulación de asentamientos irregulares, pero lo exhortó a vigilar que se cumpla con lo que marca la ley, en cuanto a la donación de estas áreas de equipamiento, pues de lo contrario, el día de mañana las autoridades estarán imposibilitadas para construirles escuelas o parques.

La morenista mencionó que ha visto que se han recibido como donación “albercas” o camellones que son presentados como áreas verdes, sin serlo.

Esto al parecer inconformó al regidor mencionado, pues él pidió la voz y calificó como una “falta de respeto” que se proponga poner trabas a los procesos de regularización, cuando hay familias que esperan hace 20 o 30 años contar con servicios básicos.

El concejal explicó que les ha tocado revisar fraccionamientos con licencias que datan de hace décadas y que habían quedado en el limbo jurídico, pues desapareció la empresa y no hubo una fianza cobrada por parte del municipio. Recordó el caso de Urbivillas, en donde solo una parte está desarrollada con áreas de equipamiento.

En una alusión directa a Lourdes Cardona, Samuel Mollineno señaló que varios de los regidores actuales estuvieron en esas administraciones, cuestionando por qué no levantaron la voz en ese entonces, cuando se aprobaron esos fraccionamientos.

Al actual gobierno, continuó, le ha tocado recibir estas áreas, sea como vengan, para que no paguen los colonos que se quedan sin ser regularizados.

El regidor continuó hablando, aseverando que ellos están enfocados en ver cómo resolver y no ver “si el huevo o la gallina”, acusando que es fácil poner trabas, pero no soluciones reales.

Esto hizo que Lourdes Cardona perdiera la paciencia y pidiera un llamado al orden.

En respuesta, la presidente municipal, Ana Paty Peralta de la Peña, hizo un llamado general al orden, incluyendo a la regidora, y aprovechó para quejarse de los integrantes del cabildo que se estaban poniendo de pie y caminando por el salón.

Jesús Pool pidió la voz y solicitó no confundir temas, pues se estaba votando el regresar la facultad de recibir donaciones al Ayuntamiento, pues es lo que marca la ley y el acuerdo anterior era in correcto. Esto no influye en el programa de regularización de colonias, que continuará, dijo.

Él también tuvo que pedir que pusieran orden, pues al comenzar su intervención, comenzó a ser interrumpido por Samuel Mollinedo, todavía molesto.

Lourdes Cardona pidió la voz por alusión y señaló que en su anterior periodo como regidora, sí pidió que se respetaran las áreas de donación.

También matizó sus declaraciones anteriores, al señalar que no está en contra de que se reciban áreas de equipamiento, sino que pide que sean cómo lo marca la ley, para que estos ciudadanos tengan derecho a futura infraestructura.

Mollinedo le reviró que en el caso de las colonias irregulares, el 80% carece de estos espacios, porque no fueron creadas por fraccionadores, sino por ejidatarios o a través de invasiones.

Cardona comentó que esas son las situaciones que el cabildo debe revisar, pues si solo reciben calles sin parques como donación, les tocará explicar el día de mañana a estos habitantes lo ocurrido.

El secretario general Jorge Aguilar Osorio explicó que la Ley de los Municipios señala que el Ayuntamiento tiene como facultad aceptar donaciones, pero no así negarlos, por lo que toda esta discusión era innecesaria.

Dijo entender la supervisión que solicitan, pero ellos deben acatar la ley y aceptar las donaciones, aunque sean solo camellones y áreas en mal estado.

Finalmente, la presidenta pidió el voto y el acuerdo fue revocado.

Entre otros puntos de la sesión, se tomó protesta a Edwin Navarrete Sierra como nuevo director de la Policía Municipal Preventiva. (Agencia SIM)

—