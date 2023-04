¿Cómo apostar a los deportes en México?

Los mexicanos somos grandes aficionados a las apuestas y juegos de azar. El gusto nos viene desde tiempos inmemoriales, pero esto no ha hecho más que aumentar con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, con Internet y los dispositivos móviles, hoy podemos colocar apuestas deportivas apunta de clics. Pero, ¿es seguro?, ¿cuál es la casa de apuestas en México que mejores beneficios ofrece? Estas son algunos de los interrogantes más comunes en los nuevos apostadores y que en este artículo trataremos de responder. Comencemos.



¿Cómo colocar una apuesta online?



Definitivamente, nunca fue más fácil apostar. En la actualidad, México cuenta con una floreciente industria de apuestas deportivas en línea. Por esta razón, en la Red hay disponibles numerosos operadores donde puedes colocar tus apuestas de una manera muy sencilla. No obstante, no todos son fiables, pero de esto te hablaremos más adelante. Por ahora, comenzaremos explicándote los pasos que debes seguir para colocar tu

apuesta. Veamos:



1. Elige una casa de apuestas



Al momento de elegir el operador donde colocarás tus apuestas debes asegurarte de que cumpla los siguientes criterios:



Fiabilidad. Pre fi ere aquellas casas de apuestas que cuentan con licencias reconocidas y gocen del mayor prestigio.

Variedad de eventos deportivos y mercados. Cuantos más deportes y tipos diferentes de apuestas te ofrezca, mejores serán tus probabilidades de ganar. Por ejemplo, los mejores operadores siempre ofrecen más de 20 deportes. Además, en el fútbol pueden ofrecer hasta más de 300 mercados en un mismo evento.



Altas cuotas. Ten en cuenta que la cuota es el indicador que determina cuánto dinero ganarás por una apuesta. Pero como estas suelen ser diferentes entre los operadores, siempre debes escoger el que más pague por una misma apuesta. En otras palabras, puedes colocar una apuesta idéntica en varios operadores, pero si aciertas recibirás pagos diferentes. Así que, para maximizar tus ganancias, es imperativo que te decantes por el que mejor cuota ofrece.



Apuestas en vivo. Cuando apuestes en eventos en vivo, siempre tendrás ventaja sobre la casa. Esto es porque este sistema te permite recti fi car tus estrategias para reducir las pérdidas. Es decir, si una vez comenzado el evento presumes que tus opciones son escasas, puedes hacer apuestas diferentes a las que hiciste inicialmente. Además, muchas de las plataformas que ofrecen apuestas en vivo también c uentan con la función de



Cashout , mejor conocida como Cobro Anticipado. Con ella puedes retirarte de

la apuesta antes de que fi nalice el evento.

Los mejores bonos. La estrategia que usan los operadores para captar nuevos usuarios es la de los bonos de bienvenida. Aprovecha esta oportunidad, pues siempre es bueno jugar con dinero de la casa. Así que busca los mejores, pero antes de aceptarlos asegúrate de leer bien la sección de términos y condiciones.



2. Regístrate



Una vez hayas seleccionado la casa de apuestas que más te convenga, tienes que registrarte. Para ello debes ubicar el botón con la leyenda “Regístrate” y clicar en él. Acto seguido se desplegará un formulario que debes rellenar con tus datos personales. Después, tienes que confirmar tu correo electrónico. Además, aunque no te lo exija de inmediato el operador, es conveniente verificar la cuenta de usuario. Si no lo haces en ese momento, deberás hacerlo obligatoriamente cuando requieras realizar un retiro de tus ganancias. Pero es algo sencillo y no lleva más que unos cuantos minutos. Solo tienes que adjuntar fotos de ambas caras de tu documento de identidad y de un recibo de cualquier servicio. Con esto último se comprueba la dirección de tu residencia, la que previamente aportaste en el formulario de información personal.

3. Haz el primer depósito

Ahora es el turno de hacer tu primer depósito. Para ello, dirígete al catálogo de métodos de pago de la casa de apuestas y selecciona el de tu preferencia. Acto seguido, introduce la cantidad que consideres conveniente y confirma la transacción. ¡Ya tienes fondos acreditados en tu cuenta para poder apostar!



4. Selecciona mercados y cuotas



Pero antes de hacer tu pronóstico debes definir el tipo de apuesta que quieres hacer. Además, es el momento de poner en práctica algo de lo que ya te hemos hablado. Nos referimos a examinar y seleccionar la mejor cuota del mercado.



5. Coloca tu apuesta



Como último paso, debes introducir en el sistema (cupón) la apuesta que tienes en mente y la cantidad a apostar. Hecho esto, clica en el botón “Realizar Apuesta” para confirmar tu selección y ¡ya estás jugando!



¿Cómo reconocer una casa de apuestas segura?



Antes te hemos advertido que existen muchas casas de apuestas, pero que no todas son fiables. Así que para evitar ser víctima de una estafa siempre recomendamos apostar en plataformas legales. ¿Qué cuáles son estas? Pues, las que están bajo la supervisión de la Dirección General de Juegos y Sorteos, un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Así que asegúrate de que tenga el sello de la SEGOB en el faldón de su web.

Pero como la cantidad de operadores con licencia de la SEGOB es limitada, también puedes colocar apuestas en sitios offshore. Eso sí, siempre que cuenten con licencias internaciones reconocidas. Algunas de las más prestigiosas son las de la Dirección General de Ordenación del Juego, de España, y la de Coljuegos, de Colombia. Pero también hay operadores con licencias de los organismos reguladores del Reino Unido y Curazao. Todos son fiables y seguros.



Consejos adicionales



Además de lo anterior, debes tener en cuenta otras recomendaciones si quieres tener una experiencia placentera cuando apuestas. Veamos:



Establece un presupuesto. Recuerda que el juego puede causar adicción. Así que fíjate un límite de gastos y ten siempre presente que no debes apostar más dinero del que te puedas permitir. Usa las herramientas que te ofrecen las plataformas para estos casos.



Consulta los pronósticos de expertos en webs especializadas. También es conveniente revisar las estadísticas y las últimas noticias referentes a los eventos donde quieres apostar. Por ejemplo, averigua si hay alguna baja sensible por lesión o acumulación de tarjetas, en el caso del fútbol.



Siempre trata de apostar en deportes que domines.



Esperamos que estas breves recomendaciones te permitan sacar el mejor provecho de tus apuestas deportivas. ¡Buena suerte!