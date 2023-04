Revelan supuesta llamada telefónica de Mario Delgado a consejera del INE para ‘darle indicaciones’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En agosto de 2020, a poco de haber llegado al Instituto Nacional Electoral, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, recibió una llamada de Mario Delgado, en ese entonces líder de los diputados de Morena en el Congreso; pero no se trataba de un saludo de cortesía sino de una plática para darle indicaciones, publicó latinus.com.

Una grabación a la que tuvo acceso Latinus refleja que en ese mes, cuando la pandemia de Covid 19 aquejaba a México, ambos personajes se comunicaron vía zoom para hablar de varios temas que interesaban a Delgado.

En la charla, de casi 30 minutos de duración, el hoy líder de Morena dice a De la Cruz que ella debe convencer a los otros consejeros de que se reduzcan el sueldo, una obligación para los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, o liderar un grupo de trabajo para conducir la encuesta mediante la que el partido elegiría a su dirigente.

Es Delgado quien habla durante la mayor parte de la conversación y conduce la plática. La consejera tiene intervenciones breves pero a menudo es interrumpida por el exdiputado. Por ejemplo, instruye a la consejera sobre cómo debe actuar para que el INE conduzca la encuesta y le dé legitimidad al ejercicio.

“También para comentarte sobre el proceso de Morena, creo que es una oportunidad del instituto para abonar a la credibilidad. No sé cómo se vayan a organizar pero si hay alguna comisión o algo que vaya a tratar el tema sí es importante que estén ustedes los nuevos, porque eso le va a dar credibilidad al tema, eso va a servir para darle credibilidad al proceso. Te estás convirtiendo en un referente de confianza para la gente del movimiento, ojalá pudieras participar, eso sería bueno para los compañeros. Hay significados en esto y a ti te están adoptando”.

En ese año, el INE se encargó de organizar la encuesta de Morena y el ganador del ejercicio fue Mario Delgado, quien superó a Porfirio Muñoz Ledo, quien inicialmente encabezaba las preferencias.

Recientemente, la consejera De la Cruz se vio envuelta en una polémica por la denuncia de que cobraba moches a su equipo de trabajo para sostener económicamente a su madre. En documentos constan los depósitos quincenales que debían hacer sus colaboradores, equivalente a 10 por ciento de su salario.

“Nos da gusto que estés ahí, con la trayectoria que tienes, creo que podrás aportar mucho al instituto y creo que estás muy consciente de las expectativas que tenemos contigo, con ustedes los cuatro nuevos, de cambiar un poco la dinámica del INE. Me da muchísimo gusto que hayas llegado ahí, estamos muy contentos, me dijo Jesús que te conoce desde hace muchos años, y eso, uff, me dio una tranquilidad que no sabes”, dice Delgado.

En diferentes ocasiones, Norma de la Cruz ha favorecido a Morena, por ejemplo, cuando se votó por negar el registro como candidato a gobernador de Guerrero a Félix Salgado por no entregar informes de gastos de precampaña. Más recientemente, De la Cruz dio una entrevista a los medios oficiales del Sistema Público de Radiodifusión para decir que el plan B del gobierno no afectaría al INE.

(Fuente: latinus.us)