Refuerzan México y Belice su vigilancia en la Frontera Sur ante aumento en el número de migrantes no legales detenidos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras confirmar la suspensión en el otorgamiento de permisos consulares para viajar a Belice, el cónsul de esta nación en Chetumal, Luis Montero Maldonado, dio a conocer que los gobiernos de ambos países reforzaron la vigilancia en la frontera sur, ante el aumento en el número de aseguramientos de personas indocumentadas que buscan ingresar a territorio mexicano y trasladarse a los Estados Unidos.

Aunque aclaró que la situación no es tan drástica como en la frontera de México y Guatemala, reconoció que comenzó a generar alarma entre las autoridades de México y Belice “por el número y el tipo de personas que buscan ingresar a territorio mexicano para llegar a Tijuana e intentar cruzar a los Estados Unidos”.

Explicó que si bien los ciudadanos de Jamaica no requieren de visa para entrar a Belice o México, hay personas de Haití y la India que usan a Belice como trampolín para llegar a territorio mexicano y después a los Estados Unidos.

Recordó que en semanas anteriores fue detectado un autobús con indocumentados de origen brasileño y haitianos antes de llegar a Xpujil y otros en la zona de Tabasco.

Los gobiernos de México y Belice determinaron reforzar la vigilancia en la frontera sur y están pendientes de las personas que cruzan “y si se detecta que no tienen una reserva de habitación, no hay una explicación lógica en los motivos de su viaje o el número de ropa no coincide con el número de días de estancia se detecta que es migrante”, explicó.

Montero Maldonado dijo que han tenido reuniones con las nuevas autoridades de migración de México en Quintana Roo para acordar medidas para detectar a personas migrantes no legales que intenten usar la frontera sur para ingresar a territorio mexicano. (Noticaribe)