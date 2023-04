Anuncian Ronda de Negocios entre empresarios quintanarroenses y beliceños

CANCÚN, MX.- Con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre Belice y México, fomentar el crecimiento empresarial y tener la oportunidad de conocer más a fondo las oportunidades comerciales que representan uno para el otro, el presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, anunció la primera rueda de negocios entre empresarios de Belice y México.

El encuentro se realizará los próximos 18 y 19 de mayo del presente año y se llamará “BEL-MEX Business Conference”, en la que los empresarios de ambas partes participarán en reuniones One to One, lo que permitirá una interacción más personalizada entre los participantes. Además, los participantes podrán formar parte de distintas actividades de Networking que les permitirán crear alianzas comerciales en diferentes áreas.

“En tan solo 2022, Belice recibió más de 400,000 visitantes por vía aérea y marítima en cuestión de turismo, lo que representó un aumento del 69,2% en comparación con el 2021. Tomando como referencia que Belice cuenta con casi 430 mil habitantes, esto nos da una idea de lo que este país hermano tiene para ofrecernos”, mencionó León Cervantes.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la embajada de México en Belice, representada por la Excma. Martha Zamarripa y la Srta. Karla Almanza, secretaria de desarrollo económico de Quintana Roo. También se cuenta con el apoyo por parte del gobierno de Belice, con la colaboración del Primer Ministro del gobierno de Belice, Sr. Jhon Briceño, y la Srta. Narda Garcia, CEO del Consejo de Desarrollo Económico de Belice.

El evento tendrá lugar en el Best Western Plus de la ciudad de Belice y durará dos días. Sergio León resaltó la oportunidad de crecimiento tanto para Quintana Roo como para Belice, y la magnitud de recuperación que han tenido desde el golpe de la pandemia de COVID-19. A pesar de las controversias, en cuestiones de turismo, ambas partes siguen creciendo y manteniendo su posición. (Noticaribe)