Destaca Pablo Bustamante son más de 6 mil 800 beneficiados con las Caravanas del Bienestar

CANCÚN, MX.– Más de seis mil 800 beneficiados con servicios gratuitos, es lo que va desde la puesta en marcha de las Caravanas del Bienestar en Quintana Roo, bajo el Nuevo Acuerdo y la política social de la Gobernadora Mara Lezama, de atender a las y los quintanarroenses que más lo necesitan, para ayudarlos a estar bien con sus familias, destacó el Secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, durante la jornada de este Programa del Bienestar en Cancún.

Este día en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Quintana Roo ubicada en Villas Otoch, unidos para transformar el Secretario Pablo Bustamante y dependencias de los tres órdenes de gobierno atendieron a familias cancunenses y a la comunidad de FARO, con más de 80 servicios y trámites gratuitos, siguiendo la visión y el compromiso de la Gobernadora Mara Lezama.

En ese marco, Pablo Bustamante reiteró que, tras las jornadas en Chetumal, Pucté y Nicolás Bravo en el sur de Quintana Roo, se ha brindado servicios de actas de nacimiento y antecedentes no penales, así como consultas médicas, dentales, cortes de cabello, asesoría jurídica, psicológica y otros, de forma gratuita y directa como se entregan en este nuevo gobierno los Programas del Bienestar.

Destacó que, para apoyar el bienestar y la independencia económica de las mujeres, se fortalecerá la FARO en Cancún, que es un espacio cultural y de formación alternativa de artes y oficios, que ofrecen talleres y espacios de esparcimiento para las mujeres y familias de zonas prioritarias.

En ese sentido, cancunenses agradecieron la disposición y beneficios de esta Caravana del Bienestar, que impulsa el Gobierno de Mara Lezama para atender a las personas que más lo necesitan.

Estoy contenta porque hoy recibí una nueva silla de ruedas, y por mi discapacidad va a facilitar mucho mi movilidad. Le agradezco a la Gobernadora Mara Lezama por su ayuda, porque lo necesitaba mucho: Ana María Noh Pat, habitante de la supermanzana 73.

Estoy usando los servicios que nos dan, para mis niños y atenderme también. Es muy bueno este programa porque apoyan a las familias que muchas veces no cuentan con el recurso para hacer ciertos trámites. Gracias Gobernadora, que sigan y traigan más beneficios para la gente: Reyna Beatriz Poot Dzul, habitante de Villas Otoch.

Aprovechamos con toda la familia los servicios gratuitos, tramitamos las actas, solicitamos más información en otras instancias y nos atendieron muy bien, muchas gracias Gobernadora. Nos ahorramos tiempo y dinero: Evila Ramos Jiménez, habitante de colonia Tres Reyes.

Veo mucho apoyo con esta caravana, voy a tramitar el acta de nacimiento de mi hijo, ya me dijeron que me van ayudar, yo soy diabética y aprovecharé para pasar a consulta médica y el examen de la vista, porque todo es gratis y soy de bajos recursos: Vianey Acopas Pérez, habitante del fraccionamiento Paseo Las Palmas.

La caravana me ha beneficiado con lentes y consultas médicas, y lo mejor es que se acercan hasta la comunidad con servicios gratuitos, ya que en ocasiones no contamos con el recurso para hacerlo de forma particular. Muchas gracias al gobierno de Mara Lezama por este apoyo: Nayeli Geraldine Pool Ucan, habitante de Villas Otoch. (Fuente: Sedeso)