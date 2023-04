“NO SE DETIENE LA DESCARGA”: Dice Gobernadora que resolución de juez sobre amparo no impide desembarco de material pétreo en Puerto Morelos; no han sido notificados, se escuda Sedetus

CANCÚN, MX.- La gobernadora Mara Lezama afirmó que, por el momento, no se detiene la descarga del material pétreo para el Tren Maya, que se ha estado realizando en Puerto Morelos desde hace algunos días. En tanto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), Armando Lara De Nigris, dijo que, en virtud de que no han sido notificados, continúa la descarga este miércoles.

La gobernadora Mara Lezama agregó que el próximo viernes conocerán a detalle las posibles afectaciones generadas por el amparo una vez que las empresas den a conocer la información de los trabajos realizados. “No se detiene todo lo que siempre está pegado a la legalidad y lo que se pueda descargar se descargará, y la afectación específica la sabremos el viernes con las empresas que den a conocer la afectación”, informó.

Por su parte, Armando Lara De Nigris dijo que, por el momento, no han recibido ninguna notificación oficial en torno al amparo. Añadió que el barco “Melody” tenía 20 mil toneladas de material y que se han descargado poco más de la mitad, por lo que estarán a la espera de conocer la notificación para saber los alcances que tiene y si permite o no continuar con la descarga de material.

Asimismo, Lara De Nigris explicó que el amparo que se obtiene por ley para suspender supuestamente las obras de la construcción de un camino alterno en ese mismo municipio no procede, ya que no se han iniciado las obras. “Lo del camino, yo creo que nadie se puede amparar por algo que no ha sucedido, ahí estamos previo a los estudios. No soy abogado, pero tampoco creo que proceda”, aseveró. (Noticaribe)