STARSHIP DE SPACE X: El cohete que busca llegar a marte y a la luna explota poco después de su lanzamiento

ESTADOS UNIDOS.- En un segundo intento por lanzar el enorme cohete Starship al espacio, para llegar a la Luna y a Marte, esta mañana se realizó el lanzamiento de la nave construida por SpaceX, propiedad de Elon Musk, aunque explotó unos minutos después, publicó razon.com.mx.

Sin tripulación, el lanzamiento fue hecho muy temprano luego de haber retrasado su primer lanzamiento el pasado 17 de abril debido a una válvula de presión que terminó congelada.

Las expectativas respecto a este lanzamiento eran altas, pues SpaceX con Musk al frente, han realizado una gran inversión en el desarrollo del Starship; actualmente tienen un contrato de casi tres mil millones de dólares con la NASA, con el objetivo de llevar a astronautas a la Luna y a Marte.

El SpaceX es la nave espacial más grande jamás construida y tiene suficiente empuje para transportar la llamada “carga útil” cuatro veces más grande que el cohete más poderoso que tiene SpaceX en operación.

A través de su cuenta de Twitter, muy temprano, Elon Musk informó sobre el lanzamiento y advirtió que en unos meses, volverá a intentar un nuevo lanzamiento.

“¡Felicitaciones al equipo SpaceX por el emocionante lanzamiento de prueba de Starship! Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses”, escribió en su cuenta de Twitter en un post acompañado por cuatro fotografías del cohete.

En unos meses, como bien indica Musk, se hará otra prueba de la que se dará mayor información más adelante. Elon refirió que es necesario provocar que en los primeros minutos no haya ninguna explosión para garantizar como cumplida la primera y más alta expectativa que se tiene de Starship en este momento.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023