Consume incendio una van del servicio colectivo de la ruta Playa del Carmen-Puerto Aventuras; no hubo heridos

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Una van del servicio colectivo de la ruta Playa del Carmen-Puerto Aventuras y viceversa, fue consumida por el fuego mientras estaba en su paradero esperando pasaje.

El hecho se registró alrededor de las 06:30 horas sobre Eje del Aurora en el fraccionamiento de Puerto Maya en Puerto Aventuras.

La van no tenia pasaje a bordo aún cuando al parecer un corto circuito provocó el incendio, pero como no contaba con extintor para fuego, el operador no pudo hacer nada.

La unidad estaba en su paradero, ardía en llamas, hasta que llegaron los bomberos de la alcaldía y posteriormente de Playa del Carmen.

Finalmente los bomberos sofocaron el fuego pero el colectivo quedó solo en fierros chamuscados, misma que al momento del incendio provocado quizá por la falta de mantenimiento y sin extintor no se pudo apagar en ese instante. (Especial)