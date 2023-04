Incorporará Gobierno de Solidaridad elementos de seguridad en licencias de conductores para evitar falsificación

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Con la finalidad de prevenir la falsificación de licencias de conducir, el gobierno de Solidaridad presidido por Lili Campos, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, incorporará en breve nuevos elementos de seguridad en las que se expiden oficialmente.

El secretario de la corporación policiaca, Raúl Tassinari, precisó que se han encontrado más de 60 licencias de conducir apócrifas, principalmente en los municipios de Benito Juárez y Cozumel, supuestamente emitidas en Solidaridad, por lo cual, en próximos días iniciará la restructuración del diseño, incorporando nuevos candados de seguridad.

Exhortó a conductores a realizar el trámite de renovación o licencia nueva sólo por las vías e instancias oficiales y no adquirirlas a través de redes sociales o con personas ajenas a la corporación, pues incurren en un delito al tramitar una licencia que no es expedida por la Dirección de Tránsito Municipal, que no cuenta con el holograma y número de folio autorizados oficialmente.

Por último, recordó que debido al interés y gestión de la presidenta municipal Lili Campos, en fecha pasada se renovó el sistema de expedición y renovación de licencias, mejorando los tiempos de espera. Asimismo, de forma permanente se implementan operativos en diversos puntos de la ciudad a fin de prevenir accidentes y detectar ilícitos. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)