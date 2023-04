Líderes de colonias irregulares en Canncún rompen diálogo con las autoridades y anuncian movilizaciones

CANCÚN, MX.- Representantes de 208 colonias irregulares de Cancún rompieron la mesa de diálogo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno programada este sábado en el Palacio Municipal, al acusar que las autoridades incumplieron los trabajos para dotarlos de infraestructura urbana y social.

Los inconformes incluso realizaron un mitin frente al palacio municipal donde denunciaron la falta de interés para resolver el pliego petitorio, así como la ausencia de la alcaldesa Ana Patricia Peralta y de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quienes se comprometieron a liderar la mesa de trabajo.

Según los manifestantes, desde la semana pasada determinaron el encuentro en la que se daría seguimiento a los trabajos para atender las demandas de las colonias populares, sin embargo, cuando llegaron a la reunión, solo había funcionarios menores y un representante del Gobierno del Estado, quienes no tienen facultades para avalar los acuerdos.

Indicaron que no hay voluntad política por parte de las autoridades, pues simplemente establecen mesa de diálogos con personal que desconoce incluso la problemática de las colonias irregulares e incluso no pueden tomar decisiones porque no están facultados para ello.

Los manifestantes, quienes portaban pancartas en contra de las autoridades municipales, a través de un megáfono dieron a conocer su pliego petitorio. También mencionaron que no es la primera vez que las autoridades los dejan plantados, por ello, determinaron romper la mesa de diálogo y anunciaron movilizaciones.

Refirieron que es una falta de respeto que las autoridades los dejen plantados cuando un día antes todos estuvieron presentes en los festejos del aniversario de Cancún, de ahí, radicalizarán sus acciones de protesta hasta que conformen una mesa integrada por la alcaldesa, la gobernadora y un representante de la federación.

También exigen que en esa reunión estén los altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Aguakan para que de una vez por toda se establezcan acuerdo para dotarlos de los servicios básicos, que afectan a más de 40 mil habitantes.

Los inconformes admitieron que mantendrán las acciones de protesta hasta que emitan un documento firmado en el que aseguren que la mesa de trabajo será presidida por autoridades que tengan facultades de tomar decisiones.

Adelantaron que ya se organizan en comitivas para permanecer en el Ayuntamiento por lo que radicalizarán sus movilizaciones.

ACUSA MANIPULACIÓN

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, rechazó que tanto la alcaldesa Ana Patricia Peralta y la gobernadora Mara Lezama Espinoza, se hayan comprometido a encabezar las mesas de trabajo, toda vez que no hubo un compromiso de ese tipo, por lo que la reunión se llevaría con los representes de los tres órdenes de gobierno.

Aseguró que los líderes de las colonias irregulares están manipulados, de tal suerte que la comuna no estará bajo la ocurrencia o capricho de nadie, descartando que vayan a reanudar las mesas de trabajo bajo las condiciones de los inconformes.

“Venimos a dar respuesta a la ciudadanía, pero no queda más que claro que hay una manipulación, aquí están los representantes de los tres niveles de gobierno y no quieren dialogar. Entonces que sigan siendo manipulados por otras personas”.

El encargado de la política de interna del municipio rechazó que haya falta de voluntad política para atender a las necesidades de los asentamientos irregulares, pero que tampoco estarán al capricho y las ocurrencias de personas manipulables. (Agencia SIM)