ACUSAN “ESTUPIDEZ Y PREPOTENCIA” DEL DELGADO: Suspenden tradicional picnic por el aniversario de Cancún por oposición de Fonatur

En entrevista, Carlos Cardín Pérez, presidente de la Asociación Civil “Fundadores de Cancún”, denunció la prepotencia del delegado de Fonatur, José Manuel Leyva Elston, a quien calificó de “ignorante e irrespetuoso”.

El ex alcalde de Cancún explicó que el delegado, el día de ayer a mediodía, mandó prender los aspersores para regar el parque mientras colocaban los templetes para el evento, porque no permitiría que se realizara el picnic ya que “a él no le habían pedido permiso y que esa era un área federal propiedad de Fonatur”, dijo.

Este evento lleva 10 años realizándose en el Parque Fonatur, que se encuentra en el camellón central y área verde frente al Monumento a José Martí, a unos pasó de la entrada a la zona hotelera.

“Es un área que corresponde a la autoridad municipal. Fonatur no es autoridad, nunca ha sido, siempre se le ha respetado, porque fue el organizador del inicio de Cancún y el crecimiento de la zona hotelera y parte de la ciudad, pero nunca ha sido autoridad”, dijo Carlos Cardín.

El delegado “es un tipo prepotente y soberbio. Cancún no merece tener esa clase de funcionarios de Fonatur aquí. Estamos elevando nuestra queja con el director general Javier May Rodríguez”, señaló.

En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales, comentó que no se han manifestado al respecto, pero Carlos del Castillo, director de Distrito Cancún, se presentó en el lugar para pedirles que le hicieran caso al delegado, quien incluso, les retiró el apoyo para la tarima que necesitaban para los artistas.

El presidente de la asociación advirtió que están levantando una fe de hechos ante un notario público para proceder, ya que se trataba de un evento oficial dentro del programa de actividades por el aniversario de la ciudad.

Carlos Cardín denunció ayer en redes sociales el hecho, donde expresaba que “lamentablemente la estupidez y prepotencia del encargado de Fonatur en Cancún, nos lleva a posponer el evento del picnic”, a lo que respondieron con diversos comentarios motivando a la asistencia al evento.

Hoy la gente comenzó a llegar al lugar de la cita desde temprano, donde los organizadores ofrecieron disculpas por la suspensión del picnic, debido a la negativa de Fonatur. (Agencia SIM)

