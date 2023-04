Población trans de Yucatán pide que no manden a la congeladora la ley que reconocería su identidad de género

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para que la identidad de género de las personas trans sea reconocida a través de sus actas de nacimiento, integrantes de la agrupación Azul TRANSparente recaba firmas para que esta propuesta no se mande a la congeladora.

Con el uso de la plataforma All Out buscan que la mayor parte posible de las personas participe y respalde su petición para que esta propuesta no sea olvidada por las y los legisladores y pueda ser votada pronto.

Como parte de la solicitud, también las y los integrantes de la agrupación, recordaron que la iniciativa de ley que fue presentada no abarca tampoco el reconocimiento a las personas no binarias.

Es la tercera ocasión que se presenta una iniciativa que busca reconocer la identidad de las personas trans, pero hasta ahora no se ha aprobado en Yucatán.

“No permitamos que la igualdad se vaya a la congeladora por tercera ocasión”, indicaron las y los integrantes.

En este sentido, piden no ser víctimas de discriminación una vez más, ya que las propuestas que se han hecho no han alcanzado a ser efectivas.

Con la iniciativa, la bancada priista propone emitir un decreto por el cual se reforma la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, sobre todo para que se reconozca la identidad de género de cada persona y al mismo, sea posible que las actas estén adaptadas de acuerdo a la petición individual.

Para la legisladora Karla Franco Blanco esta iniciativa sentaría las bases para garantizar el libre reconocimiento de la identidad de género para que la comunidad LGBTTTIQ+ pueda obtener documentación acorde a su identidad, considerando un procedimiento administrativo, ágil y sencillo, pero sobre todo, garantizando que la auto adscripción, sea el único elemento para determinar la identidad de las personas sin cuestionarla ni se solicite prueba alguna al respecto. (Noticaribe)