Denuncian empresarios de Solidaridad aumento en extorsiones

Playa del Carmen.- Pablo Alcocer Góngora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, denunció que hay un alza significativa en extorsiones, por lo que urgió a las autoridades a investiguen con el objetivo de que estos casos no queden impunes.

En entrevista, el líder empresarial señaló que luego de los hechos violentos ocurridos en plena zona turística de Playa del Carmen, es urgente que autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada, pues no pueden evadir sus responsabilidades en este rubro.

“Aquí no se trata de echarse la bolita, sino trabajar de manera coordinada, pues el tema de la inseguridad desalienta las inversiones, si los hechos violentos se dan de manera cotidiana, deben hacer estrategias coordinadas para salvaguardar a la población, pues es un tema que nos afecta a todos”, declaró.

Sobre las extorsiones, Pablo Alcocer Góngora aseguró que es sabido que hay una célula que se está agrupando en específico para cometer delito y no se trata de grupos ligados a ningún cártel, sino de personas que se unen para realizar extorsiones.

En ese sentido, consideró que el tema es complicado por lo tanto las autoridades tienen que hacer la labor de inteligencia para desarticular estos grupos que están presionando y exigiendo cobros a los empresarios.

“La autoridad tiene que estar pendiente de estos casos para hacer la parte que le corresponde para frenar este tipo de células, que no propiamente forman parte de algún cartel”, señaló.

Asimismo, consideró que el tema de la seguridad es multifactorial y se debe de atacar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno e incluso la ciudadanía tiene que hacer su parte, en este caso denunciar los delitos y la autoridad procurar justicia para que no queden impunes.

“Quienes desempeñan los cargos en materia de seguridad pública tienen la obligación de salvaguardar la integridad de todos, no de un grupo, no de los empresarios, no de los turistas, sino de toda la población en general porque la violencia nos afecta a todos”. (AGENCIA SIM)