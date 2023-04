AMLO REAPARECE EN VIDEO: Explica que no sufrió desmayo sino vaguido… y continua trabajando mientras supera al COVID

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de las especulaciones sobre su estado de salud, la tarde de este miércoles reapareció el video el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que explicó que le dio COVID y durante la gira del sureste se le complicó por la carga de trabajo, publicó El Financiero.

El mandatario apareció caminando por Palacio Nacional, donde explicó cómo fue que ocurrieron las cosas el domingo 23 de abril, cuando apareció al público por última vez.

En el video dijo que sus opositores “tienen mucha imaginación” en referencia a las especulaciones sobre su estado de salud y un supuesto derrame cerebral, y que la vida le va a permitir terminar su mandato, ya que se encuentra “bien” de salud.

“Ahora que me he vuelto a enfermar llama mucho la atención el odio de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos. Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No hay que desearle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo, y sí es impresionante”, dijo López Obrador.

El mandatario explicó sobre su estado de salud y a qué se debió el abandono de su gira de supervisión del Tren Maya del domingo 23 de abril.

“Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo y Yucatán y ahí me hizo crisis porque se me bajó la presión y, estando en una reunión con ingenieros militares, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron”, dijo el mandatario.

Insistió en que no perdió el conocimiento, y admitió que sí tuvo una “situación de desmayo transitorio por la baja de presión”. Además, añadió que lo querían llevar en camilla a un hospital; sin embargo, se negó y pidió que lo atendieran en un sillón, donde le tomaron la presión y le pusieron suero.

Añadió que lo trasladaron en una ambulancia aérea a la Ciudad de México; sin embargo, López Obrador no iba en la camilla, ya que no se sentía mal.

Dijo que ante la falta de información, algunos periodistas hacen aseveraciones como: “supe por la hermana de un médico militar que atendió a el Presidente, que padece de una embolia, de un infarto cerebral… Sí le dio COVID pero también tiene un derrame cerebral”.

En el video, el mandatario dio un recorrido por Palacio Nacional en el que habló de parte de la historia del recinto para México, así como los presidentes que pasaron por ahí y que trabajaron por el país a pesar de la presión de sus opositores.

“En la política me ha ayudado mucho que me han dado por muerto. Después del fraude de 2006, que vino ese sexenio tremendo de García Luna, ya se pueden imaginar, a mí me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México. A Calderón le preguntaban que hacía yo, y el respondía que por ahí andaba. Me dieron por muerto, me salvé y así, trabajando en los pueblos, construimos la organización que nos llevó a la Presidencia”, enfatizó el mandatario. (Fuente: El Financiero)