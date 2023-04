Aprueba Cabildo de Bacalar cuenta pública sin pasarla por comisiones

BACALAR, MX.- Con voto dividido, integrantes del Cabildo de este municipio aprobaron anoche “por obvia y urgente resolución” la Cuenta Pública 2022, para su envío directo al Congreso del Estado, lo que generó el reclamo de la síndico municipal, Vanessa Piña Gutiérrez, quien recalcó que la ley exige que este paquete antes debe ser dictaminado por la Comisión de Hacienda, que ella preside.

El presidente municipal, José Alfredo Contreras Méndez, al parecer mantiene su enfrentamiento con la síndico, razón por la que hizo que la Cuenta Pública fuera elaborada por la Dirección Jurídica, para luego convocar a sesión de Cabildo, para su aprobación inmediata, sin turnarla a la Comisión de Hacienda.

La síndico, en cuanto recibió la convocatoria a la sesión, con el orden del día, le envió un oficio al secretario general para solicitar que le turnen la cuenta pública, pues así lo marca el reglamento del Ayuntamiento, así como la Ley de los Municipios.

Esto no ocurrió, y en la sesión, el secretario general alegó que no podía tomar esta acción porque no figuraba en la orden del día.

La síndico pidió el uso de la voz y declaró que el ayuntamiento actuaba en violación de la ley, además de nuevamente estar privándola a ella de sus facultades, al no permitirle revisar el estado de la hacienda municipal.

Cabe recordar que el año pasado “Chepe” Contreras Méndez hizo que el Cabildo votara por revocar las facultades de la síndico, lo que hizo que ella lo denunciara ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Los magistrados fallaron en favor de Piña Gutiérrez y ordenaron al ayuntamiento a regresarle sus facultades.

Pese a este fallo, ella asegura que desde ese momento ya no recibe expedientes y ha sido marginada por la administración municipal.

En la sesión de anoche, otros dos regidores igualmente señalaron que no se respetaba la normativa, además de considerar grave pedir que aprueben la cuenta pública una hora después de entregárselas.

Pese a estas objeciones, la Cuenta Pública fue aprobada por “obvia y urgente” resolución, sonlo con tres votos en contra. (Agencia SIM)