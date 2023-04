Denuncian robo de 67 mil pesos durante supuesto desalojo ilegal en Cataluña Uno

Playa del Carmen.- Con una denuncia interpuesta ante la Unidad de Atención Temprana, Estefany Medina, habitante del fraccionamiento Cataluña Uno, denunció el supuesto desalojo ilegal del que fue objeto y exigió la entrega de sus pertenencias.

La mujer denunció que, durante el desalojo, fueron sustraídos de su domicilio 67 mil pesos, además de joyas y diversos electrodomésticos, los cuales, presuntamente fueron llevados a una bodega.

“Me desalojaron de mi casa sin una orden, llegaron y me sacaron todas mis cosas”, comentó.

Explicó que dos personas de la tercera edad, acompañados de una tercera persona más joven, forzaron la cerradura de la vivienda para sacar sus pertenencias, según consta en videos grabados por los vecinos.

Aseguró que dichas personas, amenazaron de muerte a su hija de 16 años y les comentaron que la casa se había vendido, por lo que tenían que irse.

“Me dijeron que ya estaba vendida la casa, pero no me quisieron mostrar ningún papel, ahí me di cuenta que había gato encerrado”, comentó.

La vecina del fraccionamiento Cataluña Uno explicó que rentaba la vivienda desde hace ocho años, pero nunca fue notificada de ningún desalojo.

Comentó que las personas que abrieron su casa, ya han invadido dos viviendas más en el fraccionamiento, por lo que presentó su denuncia con la carpeta de investigación 3029/2023. (AGENCIA SIM)