Dice Ricardo Monreal que no habrá ‘fast track’ en el Senado para el paquete de reformas aprobadas por la aplanadora de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, aseguró que frente a la intensa carga de trabajo legislativo, el Senado de la República actuará con mucha responsabilidad en la revisión de cada ley que ha enviado la Cámara de Diputados.

“Hay leyes delicadas y vamos a actuar con mucha seriedad, y estamos decidiendo que nada se vaya fast track, sino que todo vaya a comisiones y ahí se decida el mecanismo y el método que debemos emplear para la aprobación de las leyes”, expresó.

El coordinador parlamentario de los senadores de Morena, en entrevista, refirió que se trata de reformas importantes, como la denominada “tres de tres”, que es contra los acosadores sexuales o deudores alimentarios, para que estén inhabilitados.

Así como la que disminuye la edad a 18 años para ser diputado federal y 25 años para ser secretario de Estado; y la que eleva a delito grave el tráfico de armas con prisión preventiva oficiosa, indicó.

Señaló que le preocupa bastante la “Ley Minera”, la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la fusión de organismos y la desaparición de la Financiera Rural, y el tema de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

“Casi siempre al final del periodo, llega una carga legislativa pesada y el Senado va a actuar con mucha responsabilidad en la revisión de las leyes”, expresó.

Por otro lado, afirmó que si Morena no se divide internamente, va a ganar la Presidencia, pero “les voy a ganar a las corcholatas, porque yo no soy corcholata y no estoy en el dispendio y en el derroche que ellos están empleando”.

Ricardo Monreal dijo que confía plenamente en su capacidad y talento para convencer a la mayoría de los mexicanos, en que es la mejor opción y la más preparada.

Reiteró que si hay una encuesta impuesta que la realice, cante y levante el partido, “obviamente yo no participaré porque esas ya están previamente consensadas”.

Indicó que el día de hoy, lo invitaron a Querétaro un grupo de productores de leche, quienes van a revisar y analizar la problemática entorno a la producción agropecuaria que existe.

Expresó que se reunirá con el gobernador Mauricio Kuri González, “pues es amigo mío y vamos a platicar como camaradas y como compañeros, me encuentro ahora aquí en su estado y la cortesía política no debe olvidarse”.

Puntualizó que Kuri González es un hombre que “tiene carisma, que está generando un gobierno aceptable y creo que su partido lo tiene contemplado” como candidato para la elección presidencial. “Aunque hay muchos competidores dentro de su partido, pero nada se descarta”, concluyó. (Fuente: Senado)