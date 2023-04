AMLO reaparece en maratónica mañanera y libra a Jesús Ramírez y a Adán Augusto de responsabilidad por vacío informativo sobre su salud

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a su mañanera de manera imprevista a cinco días de dar positivo a COVID-19. En su reaparición, agradeció la solidaridad del pueblo, pero también reclamó el sensacionalismo con el que algunos especularon sobre su estado de salud durante su aislamiento, publicó reporteindigo.com.

“La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación”, dijo López Obrador en su primera conferencia en una semana. Siendo que la última que encabezó el pasado viernes en el puerto de Veracruz.

Sobre las versiones respecto a un supuesto infarto, derrame cerebral o incluso su fallecimiento, también reclamó que “se disculpan, porque me daban por muerto, pero al final la culpa la tiene Jesús y Adán, que no informaron bien. Como si yo me estuviese chupando el dedo, como si no supiera que no son medios de información, sino medios de manipulación”.

López Obrador agradece solidaridad del pueblo

En su regreso al Salón Tesorería de Palacio Nacional, el cual no estaba prevista pues su agenda para el día de hoy anunciaba que no tendría actividades públicas, el primer mandatario aprovechó para reconocer la solidaridad y nivel de politización del pueblo de México. Incluso recitando el poema “El analfabeta político” de Bertolt Brecht.

“Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad, se portaron como siempre, muy bien, es un amor recíproco. Como siempre digo, amor con amor se paga”, celebró López Obrador. Quien ayer compartió un video en el que atletas de distintas disciplinas le desean pronta recuperación.

También aseguró que “estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo”. Tras lo cual dedicó alrededor de media hora a criticar los señalamientos de la oposición por el paquete de iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados antes de concluir el periodo ordinario. (Fuente: reporteindigo.com)