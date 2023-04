AUNQUE SIGUEN SIENDO ALIADOS, EN MORENA YA VEN CON RECELO AL PVEM: No hay que confiarse del respaldo que pudiera dar la Gobernadora a determinados cuadros, dice diputado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras advertir que la dirigencia estatal ha sido coptada y se muestra excluyente, el diputado Ricardo Velazco Rodríguez consideró que el Partido Morena debe reforzar su estructura ante el avance que ha registrado el partido Verde Ecologista de México (PVEM) y estar preparados para las elecciones del 2024.

En vísperas del proceso electoral, Morena debe preocuparse por fortalecer su estructura e impulsar cuadros propios en los municipios para volverse competitivo “y no estar esperando el respaldo de la gobernadora, Mara Lezama, como primera morenista o el respaldo que pudiera darle a a determinados cuadros”, afirmó.

Insistió que los militantes de Morena deben fortalecer el trabajo político y acercarse a la ciudadanía “porque no pueden apostarle a que el respaldo que pueda otorgar la gobernadora sea suficiente pues para eso están las encuestas y los antecedentes políticos de cada uno y el compromiso con el proyecto de la 4T”.

Consideró que el comité directivo estatal de Morena debe ser más incluyente y perfeccionar su trabajo “porque el partido no le pertenece a nadie en lo particular, no es patrimonio de nadie, porque hay cuadros políticos capaces que se han sentido relegados y desplazados”.

Insistió que el comité directivo estatal de Morena debe incluir a todos aun cuando no sean de su cofradía o de su grupo político”.

Señaló que para nadie es un secreto la afinidad de la presidenta estatal de Morena, Johana Acosta Conrado con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Candelaria Hernández y del secretario general con la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso, “pero no sería mal visto si sus prácticas sean más democráticas y que demuestren que todos pueden participar con miras a las elecciones del 2024”.

Velazco Rodríguez reconoció que es innegable el avance y la fortaleza que ha tenido el PVEM en los últimos procesos electorales.

“Quizá la forma no nos gustó pero el partido Verde aumentó en más de 115 mil votos en las últimas elecciones lo que presentó un salto cuantitativo que no se había visto entre partidos políticos”, dijo.

Morena y el PVEM siguen siendo aliados del proyecto de la 4T que encabeza la gobernadora, Mara Lezama, pero debemos ser cautelosos, manifestó.

Dijo que como Morena, aun cuando sean aliados, cuestionarán cualquier mal procedimiento del PVEM como lo fue el caso de las tarjetas verdes del programa ‘Mujer Es Vida’ y el cambio de logo que maneja la Secretaría el Bienestar “y quienes deban interponer las denuncias que así lo hagan”. (Noticaribe)