Revela Adán Augusto que gasolineros eran extorsionados con ‘La Vacuna’; hasta 3 mil millones de pesos al año

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández aseguró que las gasolineras pagaban una extorsión conocida como “La Vacuna”, a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para poder operar con normalidad, pues de lo contrario recibían sanciones por alguna irregularidad, o simplemente los servidores de esta dependencia les clausuraban el establecimiento, publicó quintopoder.mx.

En la entrevista realizada por Sabina Berman para el programa “Largo aliento” de Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Adán Augusto López reveló que 11 mil de las 16 mil gasolineras del país pagaban esta extorsión llamada “La Vacuna”, la cual es una cuota mensual de entre 20 mil y 25 mil pesos, los cuales eran entregados directamente a los servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante los primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Los gasolineros que estén viendo esta entrevista no me dejan al mentir, un buen día un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo: ¿Usted sabe que todas las gasolineras del país, de las 16 mil gasolineras que hay en el país, 11 mil, creo me dijeron, pagan una cuota de 20 y 25 mil pesos mensuales? Le llaman La Vacuna”, reveló Adán Augusto.

Estos pagos ilegales superaban los 3 mil millones de pesos al año, los cuales eran administrados por los funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dirigida por Ricardo Sheffield Padilla, desde el diciembre de 2018.

De acuerdo con el secretario de Gobernación, esta práctica se practica desde hace muchos años y todo parece indicar que se siguen realizando estas extorsiones en algunas partes de la República, reveló.

Ricardo Sheffield destituyó a todos los funcionarios de la Profeco involucrados en estos actos de corrupción, a través de una “purga”, en la cual fueron despedidos cientos de trabajadores tras una investigación interna, en mayo de 2022. Sin embargo, un año después los gasolineros afirman que las extorsiones siguen, pues todavía hay personas que se hacen pasar por servidores de la Profeco y les cobran las cuotas mensuales.

Hasta el momento se desconoce si estas personas trabajan realmente en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o son solamente farsantes, de alguna organización delictiva, pero el secretario de Gobernación declaró que ya se están investigando estas prácticas para dar con los responsables y deslindar responsabilidades. Asimismo, Adán Augusto aceptó que está trabajando de la mano con los gasolineros, quienes le pidieron a él directamente que solucionara este asunto.

“Empecé a investigar y cortamos de tajo y se corrió y se le fincó responsabilidades al funcionario de la Profeco que estaba a cargo de eso. A lo mejor todavía esa mafia sigue cobrándoles a algunos gasolineros, porque no ha permeado la información, pero estamos trabajando en ello”, aclaró el secretario de Gobernación.

Adán Augusto López no dio detalles sobre los nombres o los cargos de los funcionarios que fueron destituidos en mayo de 2022, pero aseguró que esta purga fue una orden federal, en acuerdo con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. También se desconoce si abrieron carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). (Fuente: quinto-poder.mx)