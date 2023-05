INAI achaca a Adán Augusto orden a dependencias para no responder solicitudes de información

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó este martes que las unidades del instituto han reportado que la Secretaría de Gobernación (Segob), cuyo titular es Adán Augusto López, instruyó a las dependencias, que son sujetos obligados, a no atender las solicitudes de información, publicó latinus.us.

“Hay lucha de unidades de transparencia, y ahí una persona de una unidad se acercó y me dijo, ‘comisionada, ¿qué hacemos?, como unidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos genere la información las áreas administrativas, porque nos dicen ya no vamos a entregar nada’. Y le pregunto, ‘¿quién les ha dicho?’. Dice, ‘bueno, no puedo decirle, pero es así como el segundo de a bordo’. Entonces yo vi el organigrama, dije, ‘pues el segundo de a bordo es el secretario de Gobernación‘”, acusó la comisionada.

“Entonces, así fue como se acercó a esta unidad de transparencia, que no les querían dar información y que era una orden de no contestar solicitudes”, afirmó la comisionada.

La comisionada afirmó que les pidió a los empleados de las unidades de transparencia no meterse en problemas por el hecho de que no se les entrega la información.

“Le comenté, ‘usted no se meta en problemas, si no le quieren dar la información para que haga su trabajo, nosotros vamos a hacer un llamado, y dos, sólo se van a meter en problemas, porque sesionemos o no, aquí están los recursos, y vaya que han llegado, pero también pueden ir a otras instancias a reclamar este derecho’”, afirmó.

La comisionada Josefina Román Vergara abundó que los recursos que sigue recibiendo el instituto, pese a que no puede sesionar, son muestra de que las solicitudes no se están respondiendo como es debido.

“La semana pasada recibimos 460 recursos, ¿qué significa esto? A más recursos de revisión significa que o no hay respuestas, o están incompletas, o están imprecisas”, indicó.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas indicó que han impulsado el diálogo con el secretario Adán Augusto López a través de oficios oficiales, pero no han obtenido respuesta.

“No vimos ninguna manera de diálogo, y se lo solicitamos al secretario de Gobernación, que es quién vigila y tiene los puentes de la política interna de este país. No tuvimos respuesta”, puntualizó. (Fuente: latinus.us)