‘PEACHES’: Catedrático de la Uimqroo traduce al maya canción de la película Super Mario Bros

TULUM, MX.- José Manuel Poot Cahun, mejor conocido como “Príncipe Maya”, dio a conocer ayer una adaptación al maya de la famosa canción titulada “Peaches” que forma parte de la banda sonora de la película Super Mario Bros.

De acuerdo con el también catedrático de la Universidad Interculturalidad de Quintana Roo (Uimqroo), su principal objetivo al momento de confeccionar esta versión fue promover el uso de la lengua maya en esta región del país.

Entrevistado en Tulum esta mañana, el originario de Felipe Carrillo Puerto mencionó que actualmente la lengua maya requiere ser difundida desde todos los ámbitos sociales, pues carece de la difusión gubernamental y de la práctica social.

“La intención de haber creado esta versión en maya es promover la lengua, aprovechando que la canción está siendo escuchada por miles de niños. Al darles esta versión, los motivará a aprender palabras en nuestra lengua materna, que, creo, sería estupendo, pues se necesita reforzar aún más”, destacó.

“Quiero demostrarles a las nuevas generaciones que los antiguos mayas construyeron una maravilla cultural, y así podemos hacer la nuestra”, añadió.

En ese sentido, Poot Cahun abundó que una vez que culminó esta adaptación la publicó en redes sociales, en donde ha tenido buena aceptación, hasta el momento.

“Esta canción no tiene otros fines, más que una herramienta didáctica, auditiva, para que los niños aprendan un poco más de este idioma. Como promotor estoy creando mis propias estrategias, porque si no, no hay como hacerle, no existen las herramientas”, agregó, finalmente. (Agencia SIM)