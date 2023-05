DE CANCÚN A CHETUMAL: Preparan conferencias académicas para conmemorar 125 aniversario de fundación de Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Desde Cancún y para conmemorar los 125 años de fundación de Chetumal, la Sociedad “Andrés Quintana Roo” realizará entre 20 y 24 conferencias académicas impartidas por chetumaleños que han sido protagonistas o han investigado la historia, anunció el Presidente del organismo, Fernando Martí.

Víctor Alcerreca Sánchez, presidente del Comité académico, explicó que el peso de la organización la asume la Sociedad “Andrés Quintana Roo” junto con la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQROO) y el Instituto de Cultura y las Artes “porque no podemos dejarlo en manos de muchos, ya que cuando se abre la organización empieza a privilegiarse las presencias de cada quien”, responder la ausencia de agrupaciones y organizaciones creadas en Chetumal.

Analizamos qué sería valioso en cuanto a temas y de personajes para poderlo traducir en una publicación a futuro, señaló.

Fernando Martí explicó que, tal y como lo hicieron para celebrar el aniversario de Cancún, se prepararon entre 20 y 24 conferencias que inician este 4 de mayo y se prolongará hasta finales de julio”.

No quisimos iniciar el 5 de mayo que es la fecha conmemorativa porque desconocemos cuales serán las actividades que tengan programado tanto el gobierno del Estado o el congreso del Estado, explicó.

Dijo que este jueves inicia la conferencia el ex gobernador, Miguel Borge Martín, quien expondrá el anteproyecto de creación de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) para responder a la demanda de los chetumaleños por contar con una institución de educación superior.

En la lista también se encuentra el ex presidente municipal de Benito Juárez, Arturo Contreras Castillo, con el tema de “formación de la clase políticia”; los creadores del Himno a Quintana Roo; los diputados constituyentes.

El ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz hablará sobre la creación de la megaescultura.

En el caso del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, Fernando Martí explicó que están valorando su participación, ya que el ex mandatario no puede salir de su domicilio y en el caso de Félix González Canto lo han contactado, pero no han podido confirmar por cuestiones de agenda del ex funcionario.

Dijo que la gobernadora Mara Lezama participará con una ponencia denominada “El Chetumal del futuro” en el cual dará su visión de lo que será la ciudad bajo esa visión de ciudades inteligentes. (Noticaribe)