REPUDIAN ‘FALSO DISCURSO’ DE CONSERVACIÓN: Protestan contra delfinarios afuera de las oficinas de The Dolphin Company en Cancún

CANCÚN, MX.- Un pequeño grupo de activistas se manifestó de forma pacífica afuera de las oficinas de The Dolphin Company (empresa matriz de Dolphin Discovery), dentro del movimiento “Empty the Tanks”, para proponer una transición hacia la prohibición de espectáculos con delfines, como se propone en una iniciativa de ley en el Senado.

Camila Javer, una de los ocho participantes en esta manifestación pacífica, señaló que esta iniciativa de ley prohibiría la reproducción de delfines en cautiverio, además de prohibir delfinarios con tanques, debiendo migrar a corrales marinos. Tampoco permitirían la interacción directa de personas con delfines.

Lo que ellos proponen es crear centros de rehabilitación para los delfines, en los que si bien no podrán regresar a muchos de estos animales a la libertad, por lo menos les darán un “retiro digno”, toda vez que la Semarnat no tiene la capacidad para albergar a estos cetáceos y lo que quieren es evitar que se repita lo que ocurrió con los animales de circo.

La iniciativa de ley está en el Senado y, si bien, ya concluyó el periodo de comisiones sin que fuera dictaminada esta propuesta, ellos insistirán hasta lograr sacarla adelante, afirmó.

La prohibición de los delfinarios es una tendencia mundial, al grado que muchos visitantes se sorprenden de ver que en México todavía existen.

Muestra de los tiempos cambiantes, añadió, es la decreciente afluencia de visitantes a delfinarios, razón por la que las tarifas van en descenso o son incluidos con paquetes con otros atractivos.

Los activistas quisieron entregar una carta a The Dolphin Company, proponiendo un diálogo para una transición que no genere problemas para estos mamíferos, pero el personal en la oficina no se las quiso recibir.

Camila Javer señaló que The Dolphin Company tiene un “falso discurso” de preservación, cuando ellos lucran con animales en cautiverio, con fines de entretenimiento.

“Con orgullo”, son la empresa de delfinarios más grande del mundo, con presencia en México, Estados Unidos, Italia y otros países. (Agencia SIM)