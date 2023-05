SE TERMINÓ EL PRETEXTO PARA RECLUSIÓN DOMICILIARIA: Una vez concluida la emergencia por Covid19… ¿regresará el ex gobernador Mario Villanueva Madrid a prisión?

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó poner fin a la emergencia sanitaria internacional por Covid19, el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid estaría regresando a prisión en acatamiento de la sentencia de la jueza de distrito, María del Socorro Sánchez, emitida en septiembre de 2022, en la cual revocó el beneficio de la prisión domiciliaria de la que goza por enfrentar padecimientos consecuencia del EPOC.

De acuerdo con el mandato judicial, Villanueva Madrid permanecerá en su domicilio en tanto se mantenga la declaratoria de emergencia sanitaria a consecuencia del Covid19.

Cabe recordar que el ex gobernador de Quintana Roo goza del beneficio de prisión domiciliaria desde junio de 2020 luego de la intervención del entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, quien le informó del acuerdo emitido por instancias judiciales que llevan el caso.

Incluso, los senadores de Morena, Marybel Villegas Canché y Cristóbal Arias, entregaron una carta en diciembre de 2019 a la entonces secretaria de Gobernación Olga Cordero, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaban la prisión domiciliaria para Villanueva Madrid.

Cabe recordar que el 16 de noviembre de 2022, Villanueva Madrid envío a través de sus redes sociales y desde su domicilio una extensa carta dirigida a los ciudadanos quintanarroenses para exponer “que mi destino es el CERESO u otra cárcel que a las autoridades se les ocurra, el CEFEREPSI en Morelos, por ejemplo”, luego que las autoridades judiciales federales una vez más me han dado otro contundente golpe.

Actuando contra derecho, están empeñados en que termine mi vida en la cárcel”.

En su carta, recordó que el 12 de septiembre, después de 4 años y 2 meses, por fin la Juez del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas me negó la petición del beneficio de prisión domiciliaria, ordenando además que de inmediato me trasladen al CERESO de Chetumal, porque según ella, ahí me darán mejor atención que en mi domicilio”.

A pesar de la apelación interpuesta el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en la Ciudad de México, confirmando la sentencia de la Juez, “es decir, que no habrá prisión domiciliaria y que deberé ser trasladado al Cereso”.

Es público que por ahora estoy en casa de un hijo mío, pero esto es temporal, aquí me trajeron para protegerme de la pandemia del COVID-19, pero apenas se declare concluida … vámonos para el CERESO, para cumplir las órdenes de la Juez y el Magistrado, dijo en esa ocasión.

En noviembre pasado, Villanueva Madrid cumplió 21 años y 6 meses en prisión, siendo la sentencia que enfrenta de 28 años 8 meses y 7 días, por lo que el 70 por ciento significa 19 años 11 meses 6 días. Es indudable que rebaso el 70 por ciento, … Y sigo en prisión.

En ese entonces enfatizó que seguiría en pie de lucha.