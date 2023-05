Sin notificación del amparo, pero desembarco de balasto está suspendido por cuestiones climatológicas: Apiqroo

CANCÚN.- La descarga de la balasto en el muelle de Puerto Morelos está suspendida por cuestiones climatológicas, afirmó Vagner Elbiorn Vega, director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), pero tampoco han sido notificados de la suspensión provisional que concedió el Juzgado primero de Distrito en Yucatán para frenar la descarga del material

Esto luego de que el pasado 18 de abril, se tuvo conocimiento de que un grupo de ciudadanos de Puerto Morelos habían obtenido una suspensión por la demanda de Amparo que promovieron por los daños ocasionados a la comunidad coralina del arrecife en la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano por parte de la embarcación “Melody” que transporta piedra proveniente de Cuba para la construcción de los Tramos 5 y 6 del Tren Maya.

“Ahorita están parados, pero me comentan tanto los de la naviera y nosotros como administración portuaria no hemos sido notificados en ningún momento, estamos en espera de que llegue la notificación, haremos lo pertinente con la parte del muelle, pero no nos ha llegado nada”, manifestó.

El funcionario detalló que el barco con el cargamento está fondeado lejos de la costa y es traído al muelle con una barcaza, pero por las condiciones climatológicas complican las labores de descarga.

“Por temas de clima ha sido muy difícil, únicamente hemos hecho tres operaciones desde que ellos llegaron pero depende de la instrucción del capitán del barco y que dé luz verde para que puedan continuar”, añadió.

Y es que de las más de 100 mil toneladas de porfiritas que tiene el buque en alta mar, solo han logrado descargar 40 mil toneladas. (Noticaribe)