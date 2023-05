Hallan cuerpo de una joven en el patio de la casa donde su ex esposo vivía con su nueva pareja

NUEVO LEÓN, MX.- Sarahí Guadalupe Silva Rodríguez, de 21 años, quien permanecía con Reporte de Búsqueda activo, fue localizada sin vida en el patio de una casa de la colonia Los Soles, en Apodaca, municipio ubicado al norte de la Zona Metropolitana de Monterrey, publicó El Financiero.

En el domicilio donde se encontraba el cuerpo, presuntamente vivía la ex pareja de la víctima con una mujer, a quien se le señaló como la dueña. Ambos fueron detenidos.

La joven fue reportada como desaparecida el 5 de febrero, la mujer vivía en la colonia Quinta Colonial, la cual se ubica a un costado del sector donde encontraron su cuerpo.

Testigos afirmaron que la madre de Sarahí recibió una llamada la noche del sábado 6 de mayo, alertando del lugar donde se encontraba su hija por lo que dio parte a la policía municipal y llegaron al domicilio; con autorización de la dueña, los uniformados ingresaron y tras realizar una revisión encontraron el cuerpo de la joven en el patio envuelto en cobijas.

Vecinos de la mujer aseguraron que era víctima de violencia familiar e incluso afirmaron que el sospechoso presuntamente sacó en una caja el cuerpo para después subirlo a un taxi, en el que lo trasladó al domicilio del fraccionamiento aledaño.

”A veces confundimos el amor, y en realidad se llama dependencia emocional. No eras una mujer mala, no vamos a juzgar nada de lo que permitiste que hicieran contigo. Estamos tristes por esta noticia, estamos angustiados por que ese ‘Hdp’ no salga libre”, publicó en redes sociales una persona allegada a Sarahí.

Durante la mañana del domingo, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo varios cateos en los domicilios relacionados con el feminicidio. La joven dejó en la orfandad a un menor.

En las últimas semanas, Nuevo León ha protagonizado diversos episodios que evidencian el problema de las desapariciones y los feminicidios. (Fuente: El Financiero)