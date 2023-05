A los 79 años, Robert de Niro estrena película… y bebé; es su séptimo hijo…

ESTADOS UNIDOS.- El multipremiado actor Robert De Niro se presentó en el programa Enterteinment Tonight Canadá como parte de la promoción de su próxima cinta About my Father. Durante la conversación, el actor de 79 años habló sobre cómo ha sobrellevado la paternidad a lo largo de su vida, de la cual tiene mucha experiencia debido a que es padre de seis hijos, o al menos, eso se sabía hasta antes de la entrevista, publicó infobae.com.

Cuando la conductora Brittnee Blair le comentó a De Niro “sé que tienes seis hijos”, este soltó la bomba:

“Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”.

El programa se comunicó con los representantes del actor y confirmaron sus palabras, sin embargo, se desconoce la identidad de la madre o el sexo del bebé. Lo cierto es que el misterio de la madre del nuevo bebé de De Niro es lo que ha hecho encender las redes, pues desde 2018 el actor se ha mantenido soltero.

Sus primeros dos hijos, Drena de 51 años y Raphael de 46, fueron producto de su relación con su primera esposa Diahnne Abbott (1976-1988). Poco después de terminar su relación con Abbott, el actor tendría un noviazgo con Toukie Smith teniendo gemelos: Aaron y Julian de 27 años.

En 1997, De Niro se volvería a casar con Grace Hightower, consumándose con otros dos hijos: Elliot de 25 y Helen de 11 años.

De Niro no sólo “creó” una gran familia, sino que sus hijos también han seguido su propio camino, pues hoy en día, cuenta con cuatro nietos; uno de su hija Drena y tres de su hijo Raphael.

En redes sociales y varios medios de farándula, se especula que la madre de la criatura podría ser Tiffany Chen, instructora de Robert y quien también se asegura ha sido su pareja durante los últimos meses. El pasado marzo, De Niro y Chen fueron captados por paparazzis corriendo hacia un auto; la presión de los medios fue tanta que se escuchó a alguien decir “Hey chicos, vamos, está embarazada”.

Las redes también se han llenado de dudas sobre cómo será De Niro como padre a su edad, sin embargo, la respuesta está en varias entrevistas que el actor ha dado en diferentes ocasiones. Durante su conversación con Blair, Robert confesó que a pesar de ser conocido por sus películas siendo un hombre duro crecido en las calles, ha tendido a ser muy “suave” con sus hijos.

“No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero (a veces) no te queda más remedio. Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”.

En enero de 2020, el actor brindó una entrevista a People donde habló sobre la posibilidad de que sus hijos se conviertan en actores.

“A mis hijos les digo: ‘Si quieres ser actor o quieres hacer esto o lo otro, está bien siempre que seas feliz. Simplemente no te vendas barato. Eso es lo máximo que diría: esfuérzate un poco más y alcanza lo que realmente crees que quieres hacer. No tengas miedo. Es importante que encuentren su propio carril”.

Raphael, Julian y Drena De Niro han llegado a dedicarse a la actuación. Raphael lo hizo durante su infancia con cintas como Toro Salvaje y Despertares, compartiendo cámaras con su padre. Julian, por su parte, ha sido en visto en The First Lady y La Lucha del Campo. Drena es quizá la más reconocida de los hijos de Robert en el cine con participaciones en A Star is Born, Pasante de moda, Año Nuevo y The Lovebirds. (Fuente: infobae.com)