“NO ES A CAPRICHO LA CREACIÓN DE UNIVERSIDAD DE CIENCIAS”: Debe la SEQ iniciar proceso de planeación para crear la Universidad anunciada por la Gobernadora para policías y ver la disponibilidad de recursos y cuánto aportará la Federación

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al reconocer que no hay fecha para iniciar con la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad anunciada por la gobernadora, Mara Lezama, el secretario de educación en Quintana Roo (SEQ), Carlos Gorocica Moreno advirtió que deberán reunirse con el titular de finanzas, Eugenio Segura Vázquez, para conocer el origen de los recursos para financiar la nueva institución educativa.

Dijo que el presupuesto 2023 no contempla recursos para iniciar el proceso de planeación de la nueva institución educativa: “tenemos que sentarnos con las autoridades de la Sefiplan y ver el alcance presupuestal y ver el apoyo que vamos a tener de la Federación”.

Explicó que hay que seguir un proceso de análisis y planeación “porque no es a capricho la creación de la universidad pero si ya es una decisión tomada la SEQ debe iniciar el procedimiento para que a través de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) inicie el diseño del mapa curricular de la universidad”.

Dijo que la SEQ será coadyuvante en el tema de planes y programas de estudio de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad a través de la comisión académica que forma parte de la Coepes “para la toma de decisiones de lo que va a funcionar”.

Si la decisión (de crear la universidad) ya está tomada la SEQ debe buscar la manera, a través de esta Comisión, se elabore el mapa curricular para que la universidad cumpla los requerimientos, señaló.

Gorocica Moreno Insistió que la creación de la universidad no es a capricho de la Comisión “si hay algo que muestre que no es pertinente no se hará pero Creemos que no habrá ningún problema”.

Aunque reconoció que por el momento no hay fecha para que sesiones dicha comisión académica, ya que es necesario para que se pueda tener la documentación y presentarla a la Comisión General de Universidades Públicas y Privadas para tener el dictamen de decreto de la universidad.

El titular de la SEQ dijo que deben reunirse con el titular de Sefiplan para conocer el origen de los recursos para el financiamiento de la universidad propuesta por la gobernadora y determinar si recibirá recursos tanto del Estado como de la Federación y después presentar el mapa curricular a las autoridades federales para su validación e iniciar con la infraestructura a través del Ifeqroo y la contratación del personal. (Noticaribe)