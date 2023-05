VERACRUZ | Gobernador se une a legisladores morenistas que convocan a mitin pacífico frente a la SCJN

VERACRUZ, MX.- “Por la Defensa de la Soberanía del Pueblo y Contra la Corrupción que Invade a la SCJN, me sumo a la concentración pacífica frente a la sede de la @SCJN este sábado 20/mayo/12:00 hrs. Convocamos al pueblo de México a defender la democracia y su soberanía (art. 39). #PlanCva”, escribió en redes sociales Cuitláhuac García, luego de retuitear el desplegado respaldado por los legisladores morenistas titulado “Los legisladores no somos jueces. Jueces no deberían ser legisladores”, publicó Expansión Política.

Por la Defensa de la Soberanía del Pueblo y Contra la Corrupción que Invade a la SCJN, me sumo a la concentración pacífica frente a la sede de la @SCJN este sábado 20/mayo/12:00 hrs. Convocamos al pueblo de México a defender la democracia y su soberanía (art. 39). #PlanCva pic.twitter.com/uqcdQKjFLt — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) May 8, 2023

En el documento califican de “débil y absurdo” el argumento que defendieron nueve de los once ministros para invalidar la primera parte del “Plan B”, al considerar que existieron “claras violaciones” al proceso legislativo en la aprobación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con los legisladores, el “fondo” de la resolución es “invadir competencias del Poder Legislativo para abrazar la tiranía de la norma legaloide, renunciando a su imparcialidad –el corazón de la legitimidad de cualquier juez del mundo– y oponerse a un proyecto político del que actúan –sin reconocerlo públicamente– como opositores”.

“Hoy se ratificó lo que ya sabíamos: que la mayoría de ministras y ministros de la Suprema Corte renunció a su mandato y traicionó su juramento. En coherencia con lo anterior, desde el Congreso del Estado de Veracruz convocamos a una concentración pacífica frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suárez 2, Colonia Centro, al lado de Palacio nacional, este sábado 20 de mayo a las 12:00 horas”, indica el documento. (Fuente: Expansión Política)