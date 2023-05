“EL QUE SE OLVIDA DE SUS HIJOS NO PUEDE SERVIR AL PUEBLO”: Celebran que deudor alimentario no pueda ocupar un cargo público

CANCÚN, MX.- La gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, celebraron la ley contra los deudores alimentarios que establece la suspensión de derechos para ocupar cargos en el servicio público.

“Quien no se hace cargo de sus hijos no puede ser un servidor público. Si olvida a sus hijos, no puede servir al pueblo. Debe servir a sus hijos, a su familia y a las personas que ama”, manifestó la gobernadora Mara Lezama, después de celebrar el 10 de mayo con madres de Villas Otoch Paraíso en Cancún, donde tomó protesta al primer Comité de Protectoras del Bienestar “Mujer es Vida”.

“Si no sirve a las personas que ama, si no atiende a las personas que ama, ¿cómo puede atender al pueblo?”, agregó la gobernadora, al mismo tiempo que agradeció a los diputados por haber aprobado las reformas a la “Ley 3 de 3” contra deudores alimentarios, una reforma a la Constitución federal que busca suspender los derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios.

Por su parte, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña también expresó su apoyo y aseguró que el gobierno municipal acatará completamente esta medida, al insistir en la necesidad de proteger a las madres de familia.

“Debemos proteger a las madres y, sobre todo, desde el ayuntamiento de Benito Juárez, vamos a cumplir con esta medida. De hecho, estamos revisando algunos casos que tenemos en el gobierno municipal”, afirmó. (Noticaribe)