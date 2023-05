Libera juez a Mauricio Góngora de acusación de peculado

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El ex presidente municipal de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, obtuvo el auto de no vinculación a proceso, en el expediente que se llevaba en su contra, acusado de peculado, con lo que ese expediente queda extinto.

Lo anterior lo determinó el juez de control de los Tribunales Orales Penales de Solidaridad, el pasado 9 de mayo, en observancia a lo ordenado por un juez federal.

La defensa del ex edil recurrió al amparo, mismo que fue resuelto a su favor por el juzgado séptimo de distrito del circuito que corresponde a Quintana Roo, con sede en Cancún, mismo que ya recibió una copia de esta audiencia y del auto de no vinculación a proceso, como constancia de que se había dado cumplimiento a lo ordenado.

Góngora Escalante fue detenido en enero de 2018 en Yucatán y encarcelado en el Centro de Retención Municipal de esta ciudad, acusado primero del quebranto incurrido a través de la paraestatal Vipsaesa, causa que fue sobreseída. Al poco tiempo se le añadieron otras dos acusaciones, por créditos bancarios supuestamente irregulares.

En agosto de 2020, fue excarcelado y puesto bajo arraigo domiciliario, pero desde marzo de 2021 solo debía acudir a firmar periódicamente, en lo que se resolvían los expedientes en su contra.

Su cuñada es actualmente diputada local y él acudió a Chetumal a su toma de protesta. También estuvo presente en un evento del DIF realizado ayer en Solidaridad, en donde fue mencionado, como ex presidente municipal, recibiendo aplausos.(Agencia SIM)