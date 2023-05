Realiza grupo de activistas protesta afuera de Sactun, antes Calica, para exigir cierre definitivo de mina a cielo abierto y resarcimiento ambiental 

Acompañado de poco más de 15 manifestantes que portaban pancartas y lonas en mano, Quetzal Tzab González explicó que el polvo que genera la explotación de las canteras ha provocado enfermedades respiratorias particularmente en los niños de lo que llamaron ‘comunidades vecinas’, situación que, dijeron, ha sido corroborada mediante un supuesto censo.

En ese sentido, el representante de los demandantes dijo que son alrededor de 17 mil 270 personas que viven en las supuestas 27 comunidades cercanas a esta mina, siendo las principales Los Sauces, Las Torres, La Selva.

“Nos dice Calica que no hay afectaciones por sus operaciones. Dicen que no hay comunidades. Venimos aquí para decir que sí hay”, recalcó el ex funcionario municipal.

Por su parte, Raúl Benet, ex director de Greenpeace y asesor ambiental, exigió al Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de las comunidades la acción colectiva que interpusieron a finales del año pasado en contra de la explotación de esta mina, por daños a la salud y al medio ambiente local.

“Lo que se exige en estas acciones colectivas es que la empresa cierre definitivamente, que se haga un resarcimiento, no se está pidiendo dinero, no nos confundamos, no es una demanda por dinero, sino es una demanda que haga una reposición por el daño que ha hecho”, recalcó.

Finalmente, señaló que esta empresa además ha ocasionado daños severos a los flujos de los acuíferos, que han sido alterados y contaminados con explosivos.

“No solamente han afectado la salud de los pobladores, sino han devastado el medio ambiente, han afectado el acuífero, sobre todo cerca de Playa del Carmen”, agregó. (Agencia SIM)

Integrantes del ‘Movimiento Indígena Peninsular’ se manifestaron esta mañana en la entrada de la mina Sactun (antes Calica), para exigir el cierre definitivo de este lugar y el resarcimiento correspondiente por los graves daños que ha generado al medio ambiente y a la salud de quienes habitan en la zona.