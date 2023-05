Liberan a taquero acusado de darle un escopetazo a un vecino en Felipe Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Reyes “S.”, conocido taquero de esta ciudad, recuperó su libertad hoy, tres días de ser detenido, acusado de herir con una escopeta a un vecino, afuera de su domicilio en la calle 52 con avenida Benito Juárez, en la colonia Huayumil esta ciudad.

El juez de control determinó que no había elementos para vincular a proceso al sospechoso, al no hallarse el arma de fuego y no haber sido esta persona detenida en flagrancia.

Cabe destacar que Reyes “S.” había sido detenido el sábado cuando se trasladaba en un automóvil, supuestamente intentando huir del lugar de los hechos.

De acuerdo a testimonios, un vecino de este comerciante, conocido como el “Rey del Lechón” con frecuencia realizaba fiestas y se alcoholizaba, por lo que después de varias solicitudes para que bajara el volumen de su música, presuntamente perdió la paciencia y le disparó a esta persona con una escopeta en el hombro.

El lesionado debió ser trasladado a Chetumal para su atención médica. (Agencia SIM)