NUEVA YORK | El príncipe Harry y Meghan Markle denuncian persecución de ‘paparazzis’ casi catastrófica

ESTADOS UNIDOS.- El príncipe Harry, su esposa Meghan Markle y su suegra Doria Ragland estuvieron involucrados en una “persecución automovilística casi catastrófica” que involucró a fotógrafos paparazzi, dijo el miércoles un portavoz del príncipe, publicó latinus.us.

Ocurrió después de que la pareja asistiera a una ceremonia de premiación realizada en Nueva York por la Ms. Foundation for Women, en la que Meghan fue homenajeada por su trabajo.

Las imágenes que han aparecido en las redes sociales muestran a Harry, Meghan y su madre Doria Ragland, en un taxi.

“Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la señora Ragland estuvieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de paparazzi muy agresivos”, dijo el portavoz en un comunicado.

“Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York”, dice el comunicado.

Harry y Meghan renunciaron a sus roles reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos en parte debido a lo que describieron como un intenso acoso mediático mientras vivían en Reino Unido.

El pasado 25 de abril, el príncipe Enrique, demandó a la rama de medios británicos de Rupert Murdoch, por diferentes actos ilícitos presuntamente cometidos en nombre de sus tabloides, The Sun, y el desaparecido News of the World, desde mediados de los años 90 al 2016.

Por su parte, su hermano, el príncipe Guillermo, llegó a un acuerdo con el palacio de Buckingham sobre una demanda por intercepciones telefónicas contra News Group Newspaper de Murdoch por una “enorme suma”, dijeron los abogados de Enrique en documentos judiciales. (Fuente: latinus.us)