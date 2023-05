Vicente Fox y Martha Sahagún recibieron 15.5 mdp del Gobierno de Guanajuato para un centro de rehabilitación… en obra gris

GUANAJUATO, MX.- Un par de cuartos en obra gris y uno más en obra negra es lo que ha construido el matrimonio Fox-Sahagún con los más de 15.5 millones de pesos que el Gobierno de Guanajuato le asignó a la “Fundación Vamos México”, a través del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg), publicó Proceso.

Así lo denunció la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, al asegurar que ella junto con su equipo visitaron las instalaciones de CRISMA (Centro de Rehabilitación Integral San Miguel de Allende) administrado por la “Fundación Vamos México” para constatar el avance de la obra, luego de que el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo clasificó por tres años las comprobaciones fiscales y evidencias del destino final que han tenido los recursos del millonario fondo que creado en 2019 por el actual gobernador con dinero del Impuesto sobre Nómina -contribución estatal-.

Desde tribuna, la diputada local mostró las fotografías en las que se ve que la obra no está terminada, aunque los primeros ocho millones de pesos los recibió desde el año 2021 la fundación del ex presidente panista Vicente Fox Quesada y su esposa Martha Sahagún.

La “Fundación Vamos México” recibió durante 2021 los 8 millones de pesos para el proyecto de construcción en una segunda etapa de las nuevas instalaciones de CRISMA, y después nuevamente fue beneficiada con otros 7 millones 510 mil 728 pesos para la adquisición de mobiliario y equipamiento médico de CRISMA. En total, tan solo del Fidesseg a la asociación del matrimonio Fox-Sahagún se le asignaron poco más de 15 millones 510 mil pesos, aunque en la cuenta pública se reporta que de los últimos 7.5 millones de pesos se habían depositado 3 millones 755 mil pesos.

“Nos cansamos mi equipo y yo de pedir información, nos cansamos de preguntar, y en vista del resultado no obtenido nos fuimos a San Miguel de Allende… fuimos a CRISMA para ver con nuestros propios ojos cómo se había aplicado el recurso, tenía que cerciorarme, y las famosas nuevas instalaciones millonarias son dos cuartos en obra gris y uno más en obra negra. La piscina de rehabilitación no tiene agua. No me quedé con las ganas y pregunté, nos dijeron los trabajadores que tiene muchísimo tiempo vacía”, denunció la legisladora.

En noviembre de 2019 se inauguró CRISMA con la presencia del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y del entonces alcalde Luis Alberto Villarreal y el diputado federal Ricardo Villarreal García.

Otros familiares de Vicente Fox Quesada también se han visto beneficiados de los recursos del Fidesseg: la asociación civil “Amigo Daniel” que preside María Cecilia Fox Quesada, hermana del ex presidente, y en la que también participa Cristóbal Fox Cabrera, sobrino del ex presidente, ha recibido poco más de 8 millones de pesos para la operación del albergue de niños y niños de 0 a 6 años y para la atención integral a niños y niñas víctimas de maltrato.

Dulce María Gallego Hinojosa, ex regidora de Celaya y prima del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha recibido poco más de 1.5 millones de pesos pesos para su fundación “Tierra en el Alma” para la realización de dos proyectos a los que llamó: Diseñando tu futuro y Movilidad para el desarrollo comunitario y la cultura de paz.

Siete organizaciones de panistas reciben dinero del Fidesseg

El Fidesseg surgió en 2019, derivado de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y empresarios, según el cual, el incremento de 0.3 puntos que se dio al Impuesto sobre la Nómina (elevándose del 2 al 2.3 por ciento) se destinarían al fideicomiso. Primero estaba sectorizado a la Secretaría de Gobierno, luego pasó a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Los recursos del fideicomiso están destinados a financiar proyectos de organizaciones sociales que tienen que ver con la seguridad pública y el desarrollo humano.

Es así que al menos siete organizaciones relacionadas con el Partido Acción Nacional han recibido millonarios recursos: FE Guanajuato, Fundación Vamos México, Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular, Fundación León, Tierra en el Alma, Amigo Daniel y el Banco de Alimentos de Guanajuato.

Una de las organizaciones que más ha recibido recursos del Fidesseg es FE Guanajuato, en la participa Enrique Oviedo Herrera, hermano del exsecretario de Desarrollo Social y recientemente nombrado secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera. En total se le han entregado más de 44 millones de pesos.

Incluso, la organización FE Guanajuato recibió la mayor parte del dinero mientras estuvo Jesús Oviedo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. (Fuente: Proceso)