AMLO minimiza espionaje contra Alejandro Encinas y descarta que Sedena esté involucrada

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue espiado, pero descartó que haya sido con el software Pegasus de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicó latinus.us.

“Sí me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie, me comentó que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que (no) de parte de quién“, dijo el mandatario en conferencia matutina.

A pregunta de una reportera sobre la certeza del espionaje, el mandatario dijo que no se sabía por parte de quién había sido; incluso minimizó el hecho.

“No hay que darle importancia a eso, lo que hay que estar muy consciente es que de que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes en la época de García Luna, cuando ni el Times, el Post, el WSJ, ninguno de esos decía nada (…), nosotros padecimos de espionaje muchísimo tiempo”, lamentó.

La reportera insistió en preguntar si el espionaje había sido con Pegasus.

─“¿No se sabe si fue con Pegasus este espionaje, ni lo van a investigar?”, le preguntaron.

─“No, es que nosotros no espiamos”, contestó el mandatario.

─“O sea, usted tiene la certeza de que no fue la Sedena”, insistió la periodista.

─“No (fue la Sedena), es que nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos”, dijo el presidente.

El diario estadounidense The New York Times publicó ayer que el celular de Encinas fue infectado varias veces por el software de espionaje Pegasus, incluso el año pasado, mientras lideraba la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Además, afirmaron que Encinas se enteró sobre los hackeos en su contra después de que fueron confirmados por Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, que hizo un análisis forense a su celular.

El grupo también halló pruebas de que habían infectado con Pegasus a dos funcionarios que trabajan con Encinas, los cuales han estado involucrados en investigaciones de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, reveló el diario. (Fuente: latinus.us)