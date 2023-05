Roxana Ruiz es absuelta por matar a su violador; reconocen que usó legítima defensa

ESTADO DE MÉXICO, MX.- Una jueza del Estado de México dictó este martes sentencia absolutoria en contra de Roxana Ruiz, la joven que había sido sentenciada a seis años y dos meses de prisión por asesinar a su violador, publicó infobae.com.

Y es que Mónica Palomino, jueza de Control del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl “Bordo de Xociaca”, determinó que la acusada actuó en legitima defensa por lo que se le declarará libre de la responsabilidad penal, en tres días si es que la defensa de Sinaí Cruz, el occiso, no apela el resultado.

Así lo explicó su abogado Ángel Carrera al salir del juzgado donde se llevó a cabo la audiencia en la que el Poder Judicial desestimó los cargos en contra de su cliente:

“El fiscal general, acatando el respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad, se desistió de perseguir a Roxana. La juez concedió el sobreseimiento de la causa, que significa, la libertad de para Roxana; sin embargo, faltan tres días para que esta resolución quede firme, porque las partes todavía podrían interponer un recurso”.

“Por el momento, estamos satisfechos porque es un reconocimiento a la inocencia de Roxana; a lo que siempre ha señalado: que actuó en legítima defensa. Esperaremos que quede firme esta resolución, de lo contrario, seguiremos peleando los recursos que se tengan que interponer”, agregó.

Por su parte, Roxana declaró a la prensa que si bien se siente agradecida con la justicia, teme por su vida ante el apoyo de un sector de la sociedad a su agresor:

“Agradezco que se me haya absuelto, de algo que yo no tuve la culpa, por lo que me tuvieron encerrada nueve meses injustamente. Sigo temiendo por mi vida porque hay personas que apoyan al occiso, al violador, y no se dan cuenta que las mujeres no pedimos ser violadas”, expresó.

Antecedentes

El sábado, Roxana Ruiz fue eximida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras concluir en un análisis que mató a su violador en “legítima defensa”.

Para el desistimiento, la FGJEM pidió el análisis respectivo a la Fiscalía Central para la Atención de los delitos Vinculados a la Violencia de Genero, a fin de que se tomaran parámetros metodológicos idóneos para sujetos de grupos vulnerables.

“Circunstancia que constituye una causal de sobreseimiento, tal y como lo dispone el Artículo 327, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales”, explicó la autoridad judicial estatal.

El anuncio se dio luego de que distintos colectivos de mujeres se manifestaron el pasado viernes en la Ciudad de México para demandar que se revierta la condena de seis años y dos meses en contra de Roxana Ruiz, por asesinar a su agresor sexual.

El contingente marchó desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta la del emblemático Ángel de la Independencia, ambas ubicadas sobre la principal avenida de la capital mexicana Paseo de la Reforma.

Las mujeres gritaron consignas y levantaron en alto distintas mantas y carteles, principalmente exigiendo justicia con mensajes como: “Defender mi vida no es un delito”, “Roxana eres valiente, nunca delincuente” y “no estás sola”, entre otras.

El mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció desde su conferencia en Palacio Nacional que analizaría conceder el indulto a Ruiz.

“Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven (…) Lo estamos viendo ya nosotros y si procede, a que se pueda aplicar el indulto ya con una sentencia se nos va a facilitar, lo vamos hacer”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

En mayo de 2021, Ruiz asfixió a su agresor sexual, por lo que recibió una pena de poco más de seis años al considerar que cometió un “homicidio simple con abuso de defensa”, además de una reparación a la familia de su violador por encima de los 285 mil pesos (unos 16 mil 14 dólares).

Ruiz ya estuvo encerrada nueve meses en la cárcel, por ello exigía justicia y su absolución. En un mensaje público incluso afirmó que “no tuve la culpa de lo que me pasó, yo no pedí ser violada, no pedí que este tipo me agrediera, creo que ninguna mujer debería de pasar por esto”.

“Pido justicia no solo para mí, sino para todos las mujeres. Sabemos que hay 10 feminicidios por día, eso en un aproximado en el país”, comentó en aquel entonces. “Quiero seguir con mi vida, quiero seguir libre y si miedo”.

Roxana Ruiz es originaria de Pinotepa Nacional, en Oaxaca; sin embargo, cuando tenía 15 años, la joven indígena migró a Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde se dedicó a vender frituras en la calle.

En su adolescencia conoció al padre de su hijo, quien fue señalado por cometer diversas formas de violencia contra Ruiz. (Fuente: infobae.com)