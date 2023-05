Sandra Ávila Beltrán insiste en que Felipe Calderón pactó con el narco y el crimen organizado durante su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, reveló que Felipe Calderón Hinojosa tenía un vínculo cercano con el narco y el crimen organizado cuando fue presidente de México, explicó la narcotraficante mexicana durante una entrevista con Adela Micha, para su programa de Youtube, La Saga, publicó quinto-poder.mx.

“Felipe estaba bien metido con el narco”, reveló la Reina del Pacífico, luego de que la conductora Adela Micha la cuestionara sobre el papel que jugó el expresidente durante la “Guerra contra el Narco”, durante su sexenio de 2006 a 2012. “¿Cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas?”, cuestionó Adela.

Sandra Ávila respondió que no hay manera de comprobar esta relación de Felipe Calderón con el narco, ya que no se emiten recibos al momento de entregar la droga, así como tampoco el crimen organizado deja grabar las reuniones. La Reina del Pacífico comentó que la llamada “Guerra contra el Narco” fue únicamente un eslogan de Calderón.

Ante la insistencia de Adela Micha para que Sandra Ávila presentara las pruebas, la Reina del Pacífico respondió que no tenía pruebas de nada de lo que dijo en la entrevista, y cuestionó a la conductora por pedirle pruebas únicamente cuando habló mal de Felipe Calderón: “De todo lo que hemos hablado, ¿de qué tengo prueba? ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees?”, preguntó.

La mujer de 62 años de edad afirmó que ella vio los sobornos que Genaro García Luna recibió por parte del narco, cuando fue secretario de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón. Cabe aclarar que García Luna fue juzgado y declarado culpable en Estados Unidos por narcotráfico.

Adela Micha volvió a cuestionar a la mujer originaria de Mexicali, Baja California, cuando afirmó que Genaro García Luna era un corrupto, pues le preguntó que si había sido testigo de los sobornos entre el narco y el gobierno, a pesar de que había una supuesta guerra entre los dos.

“Porque yo escucho, porque he estado en lugares donde ha estado gente que ha escuchado y se me queda grabado y sé de lo que están hablando. Yo sabía quién era (Genaro García Luna), yo sabía con quién trataba, yo sabía quién le pagaba. ¡Claro! Sí. Si yo digo que es un corrupto es porque es un corrupto”, expresó Sandra Ávila Beltrán.

La Reina del Pacífico nació el 11 de octubre de 1960. En 2007 fue detenida en la Ciudad de México (CDMX) por el delito de narcotráfico, específicamente de cocaína. Después de siete años en la cárcel, en 2015 fue liberada por falta de pruebas. A la Reina del Pacífico se le acusaba de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero nunca se pudo comprobar. (Fuente: quinto-poder.mx)