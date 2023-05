MALESTAR EN LA ZONA MAYA POR CONSTANTES APAGONES: Amagan pobladores de Plan de Noria Poniente con más ‘decomisos’ de camiones de la CFE

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- José A. Pacheco Novelo, exdelegado de Plan de la Noria Poniente, aseguró que pobladores de esta comunidad prevén seguir con más “decomisos” de camiones de la CFE, si esta paraestatal continúa sin atender el mal servicio que brinda en esta zona del municipio.

Lo anterior lo comentó el entrevistado, al hacer referencia al “decomiso” de un camión de la CFE que hace más de una semana realizaron algunos pobladores de esta zona.

En ese sentido, el ex delegado comentó que ayer un directivo de la Comisión Federal de Electricidad se acercó a la comunidad para tratar de recuperar el camión, pero “se fue con las manos vacías”, pues los pobladores le advirtieron que no devolverán la unidad, hasta que la paraestatal no mejore el servicio de energía eléctrica.

Indicó que, desde hace cinco años, aproximadamente, esta zona del municipio padece de constantes apagones y de falta de suministro, pues faltan cerca de 6 kilómetros de cableado para darle cobertura a todos los pobladores de esta comunidad.

La situación se agravó desde hace un par de semanas, pues todos los días sin falta han tenido apagones.

“Hemos sufrido también de constantes apagones y las cosas se nos han ido descomponiendo por este problema”, añadió.

Refirió que el nuevo gerente de la CFE en la zona “se quiere lavar las manos” con respecto a esta problemática, al argumentar que lleva poco en el cargo.

Mencionó que tarde o temprano más unidades de la CFE tendrán que volver a la comunidad, por lo que espera que éstas sean retenidas por los pobladores, si los directivos no llegan a un acuerdo pronto. (Agencia SIM)