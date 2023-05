‘YA MEJOR MATEN A RICARDO Y A MI POR PENDEJA’: Esposa de Mejía Berdeja se lanza contra AMLO… luego ofrece disculpas

COAHUILA, MX.- Marlenne de Mejía, esposa del candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila y exsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, pidió en Facebook que la maten “por pendeja, por creer que sí existía el combate a la corrupción”, publicó lopezdoriga.com.

A través de su cuenta en Facebook, Marlenne de Mejía cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la mañana del jueves se desmarcó de su marido y pidió que no usen su imagen en la campaña.

“¿Por queeé por queeeé ésta ambición? ¿no que estábamos para defender al pueblo?”, cuestionó Marlenne de Mejía.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional de este jueves, López Obrador exigió al abanderado del PT que deje de utilizar su imagen en la campaña. Además, le reprochó a Ricardo Mejía que se fuera del Gobierno sin decirle adiós.

Más tarde la esposa de Ricardo Mejía ofreció una disculpa al presidente López Obrador.

“A título totalmente personal; señor Presidente Andrés Manuel López Obrador le pido una disculpa por defenderle de esto y pensar que eso iba en contra de lo que considero lealtad y aprecio, de haber sabido que así tenía que ser nuestra postura, aún así no lo habría hecho, por respeto a su persona. Dios me lo bendiga siempre y aunque allá sea una farsa el NO mentir, NO robar, NO traicionar, que el Pueblo manda y que el Pueblo decide aquí si seguimos firmes con esos principios, mensaje de alguien que le apreció bonito y de alguien que le mostrará cómo se corrompió su partido en el Estado, van las pruebas de los moches en el area de finanzas por parte de Diego del Bosque y de la corrupción de Reyes Flores Hurtado cuando estuvo en la Dependencia de Bienestar a cargo de los Programas Sociales en #Coahuila”.

(Fuente: lopezdoriga.com)