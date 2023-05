EVITAN CUESTIONAMIENTOS POR CONVENIENTE OMISIÓN DE DIPUTADOS: Desechan otras dos solicitudes de juicio político contra ex funcionarios por cuestiones de temporalidad

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras confirmar que otras dos solicitudes de juicio político fueron desechados por cuestiones de temporalidad, el presidente de la Comisión de Justicia en la Décimo Séptima legislatura, Hugo Alday Nieto, reconoció la necesidad de modificar la Constitución y la Ley que permita a los legisladores las herramientas para sustanciar los procedimientos.

Confirmó que las solicitudes de juicio político interpuestas contra el ex presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén, y Guillermo Brahms González (hoy diputado), en su calidad de ex funcionario municipal, son los dos últimos que fueron desechados ya que los legisladores que tuvieron en sus manos los asuntos no atendieron los asuntos en el plazo de un año que establece la Constitución y han pasado por lo menos cinco años.

En ambos casos, los denunciantes ratificaron la solicitud de juicio político, pero los diputados que tuvieron los asuntos dejaron transcurrir el tiempo sin atenderlos “y en el caso de Guillermo Brahms habían transcurrido por lo menos diez años y no podía ser atendido porque el tiempo había fenecido”.

Alday Nieto reconoció que debe existir la posibilidad de fincar responsabilidad contra quienes dejaron fenecer los asuntos “porque estamos hablando de temas desde el 2015 y han pasado muchos años y no hay la posibilidad de fincar responsabilidades”.

Recordó que la Décimo Séptima legislatura recibió los expedientes de 19 solicitudes de juicios políticos que datan desde el 2015 hasta el 2022 y se han desechado ocho entre los que también se encuentran contra un magistrado por un tema de carácter civil; el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marco Antonio Toh Euan por un tema laboral y el de Uber por un tema exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alday Nieto explicó que la Décimo Sexta legislatura modificó la Ley de Responsabilidad de los servidores Públicos y eliminó el juicio de procedencia qué permitía eliminar el fuero “y esto ocasionó lagunas en la propia ley para su aplicación”.

Dijo que es necesario reformar nuevamente la ley para adicionar la posibilidad de contar con un área técnica de sustanciación “porque los diputados no somos técnicos en muchos temas de manejo de recursos y ahí hay que sustanciarlo con apoyo de la Auditoría Superior”. (Noticaribe)