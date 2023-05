Artistas deberán firmar cartas responsivas para respetar el reglamento y no promover violencia si quieren presentarse en Cancún, dice Alcaldesa

CANCÚN, MX.- Con la nueva medida que implementó el gobierno municipal de Benito Juárez para evitar los narcocorridos, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, indicó que los artistas que decidan presentarse en la ciudad deberán firmar una carta responsiva en la que se comprometan a respetar el reglamento y no promover la violencia.

“Se van a solicitar cartas responsivas en donde se comprometan a que cada uno de los artistas que vengan se mantengan y cumplan con la reglamentación”, afirmó.

La finalidad, dijo, es para contribuir a una mejor cohesión social, paz, tranquilidad y seguridad en el municipio, evitando que se fomente la violencia a través de los contenidos de los también conocidos como ‘corridos tumbados’.

“La reglamentación es muy clara pero vamos a ser muy específicos, para que no vaya a ser un tema de que por eso no va a haber espectáculos; las canciones que no estén dentro de lo que marca la reglamentación, pues sí no podrán cantarlas”, insistió.

La edil benitojuarense señaló que así se garantizará que los artistas no incumplan lo establecido en el artículo 17, fracción 2, del Reglamento de Espectáculos y Diversiones de la demarcación y descartó que con esta medida se ponga en riesgo otro tipo de espectáculos, pues el reglamento es claro y aseguró que no coarta la libertad de expresión de los artistas.

“No coartamos la libertad de expresión sino más bien es no incentivar, se prohíben los espectáculos públicos que incentiven a la apología del delito, justamente estamos hablando de la reconstrucción de la paz de nuestra ciudad, vamos a estar abiertos a que vengan los artistas”, puntualizó. (Noticaribe)