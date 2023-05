EN DEFENSA DE LA SCJN: Se manifiestan opositores de AMLO en Palacio Municipal de Cancún

CANCÚN, MX.- Esta mañana un grupo de ciudadanos integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), se manifestaron afuera del palacio municipal de esta ciudad, en defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los manifestantes, que gritaron consignas como ¡La corte no se toca!, ¡La ley es la ley! Y ¡Fuera Andrés Manuel!, y portaron carteles con leyendas donde se leía “Respeto a ministros”, “Morena, traidores de la patria”, entre otros, se unieron a las protesta convocada a nivel nacional.

Alrededor de unos 150 hombres y mujeres, exigieron respeto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hacía las instituciones y pidieron poner fin a las amenazas hacia los ministros de la SCJN.

Los opositores del gobierno del presidente de la República denunciaron que Palacio Nacional alberga a “corruptos” y “mentirosos”.

En entrevista durante la manifestación, Juan Ignacio García Zalvidea, ex presidente municipal de Cancún, explicó que la movilización es para exigir que se frenen las amenazas a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

“Son ellos los artífices de esos ataques a la corte, no descartes que haya un golpe de estado, una desaparición de los ministros de la corte”, advirtió.

García Zalvidea “El Chacho”, expresó que tienen muchas demandas para AMLO, sin embargo, asegura que el presidente “no hace caso”, dejando a México a la deriva y poniendo en riesgo la libertad, los empleos, las leyes y el país.

Señaló que los empresarios y el ciudadano común son víctimas de las amenazas de López Obrador.

Dijo que las “corcholatas” están desatadas, sin que el INE aplique sanciones, “López sigue haciendo campaña impunemente, eso perjudica a la democracia de este país y viola la ley”, dijo.

El entrevistado expresó que los cancunenses respondieron a un llamado nacional para manifestar su inconformidad por los abusos del Gobierno Federal.

“Somos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con el abuso de López, es un verdadero perverso, es muy hábil con las emociones de la gente, compra a los pobres aunque ellos no se den cuenta, con dádivas y limosnas que no alcanzan para la comida”, indicó. (Agencia SIM)