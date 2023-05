Vinculan a proceso a Angélica V., esposa de ‘El Taquero’, por el caso de la desaparición de la menor Fernanda Cayetana

CANCÚN, MX.- Después de varias horas de audiencia ante la juez, Angélica V., esposa de Marcos C., alias “El Taquero” fue vinculada a proceso hoy, acusada del delito de desaparición forzada por un particular, por el caso de Fernanda Cayetana Canul Blanco, cuyo paradero es desconocido desde julio del año pasado.

Después de escuchar las evidencias en contra de la acusada, y de los argumentos de la defensa, el juez determinó que procedía la vinculación a proceso, con cárcel preventiva oficiosa. La Fiscalía General del Estado cuenta con cuatro meses para la investigación complementaria, antes de la siguiente audiencia, en septiembre, ya para el desahogo de pruebas.

Desde temprano, integrantes de la asociación “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, encabezados por la madre de Fernanda Cayetana, Daysi Blanco, bloquearon un sentido de la avenida Nichupté, frente a los tribunales de justicia, para presionar a que esta mujer fuera vinculada a proceso.

Al concluir la audiencia, los activistas retiraron las mantas con las que mantenían obstruida esta vialidad.

En entrevista, Daysi Blanco explicó que la defensa trató de desvincular a Angélica V. de la desaparición de su hija, al indicar que la acusada no es mencionada en la carpeta de investigación que se lleva en contra de su esposo, Marcos C.; no obstante, los elementos de prueba eran demasiados, incluido el haber huido a Chiapas y haber cambiado su identidad.

“Quedó llorando… que sienta un poquito de lo que nos hizo”, aseveró ella.

Fernanda Cayetana, entonces de 12 años de edad, desapareció el 21 de julio de 2021, en la zona continental de Isla Mujeres. Su madre desde un inicio señaló como principal sospechoso a Marcos C., alias “El Taquero”, un vecino quien le había dado trabajo, lavando loza, a la menor cuatro días antes.

Él ya está vinculado a proceso por este mismo delito, aunque hasta la fecha no ha brindado información sobre Fernanda Cayetana o su paradero. (Agencia SIM)